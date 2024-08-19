Компания "СТРОЙ-СПЕКТР" строит новые автоматизированные котельные в Самарской области

Сотрудники компании ООО "СТРОЙ-СПЕКТР" завершают строительство четырех автоматизированных котельных в Самарской области. Новые объекты должны быть готовы к началу нового отопительного сезона.

Работы осуществляются в течение полугода — в столь короткие сроки инженерам и рабочим компании удалось качественно выполнить почти все этапы строительства: от комплектования объектов оборудованием и материалами, монтажа оборудования, до подготовки к пуско-наладочным работам и подачи тепла.

Объекты находятся в Кинельском, Волжском, Куйбышевском районах Самары и в Тольятти. Предназначение котельных — выработка тепловой энергии для производственных и социально значимых объектов населенных пунктов.

В Самаре котельные будут отапливать производственные корпуса, а в Тольятти — давать тепло новому гостиничному комплексу в Автозаводском районе. В Самаре, строящаяся котельная, способна обеспечить теплом и горячей водой более 4 тысяч жителей вновь возводимых многоэтажных домов и объектов соцкультбыта в ЖК "Амград".

Котельные, которые строит к новому отопительному сезону для жителей Самарской области компания "СТРОЙ-СПЕКТР", имеют различную мощность. Это как небольшие теплопункты, в которых установлены всего один-два котла, так и котельная ЖК "Амград", мощность которой составляет 4,4 МВт.

Но главное, что объединяет все эти разные по мощности и объемам вырабатываемого тепла котельные, то, что они автоматизированные.

Автоматизированная котельная — это комплекс оборудования, работающего в автоматическом режиме. Такая технологичная установка не требует постоянного присутствия на месте оператора. Работой системы управляет программное обеспечение — контролирует температуру, предупреждает аварийные ситуации, отключает установку при неполадках и оповещает оператора о внештатных ситуациях. Автоматизация оборудования котельных позволяет сократить время, которое сотрудники котельных тратят на выполнение рутинных задач, делает производство более безопасным, способно исключить из процессов человеческий фактор.

Пуск в эксплуатацию современных объектов теплоснабжения намечен на сентябрь — ноябрь 2024 года.