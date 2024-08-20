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Экономика и бизнес

Креативный бизнес Самарской области примет участие в конкурсе грантов

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Областное минэкономразвития объявило о старте приема заявок на конкурс грантов для бизнеса в сфере креативных индустрий. Предприниматели, работающие в творческих сферах, могут получить грант до 500 тыс. руб. на развитие своих проектов.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Глава региона Вячеслав Федорищев на встрече с представителями творческого кластера губернии подчеркивал, что креативная экономика — это основа успешного развития, и за последние годы ее вклад в развитие области становится все больше и больше. Вместе с этим необходимо усиливать и поддержку этой категории предпринимателей.

Грантовый конкурс для представителей креативного бизнеса проводится в регионе впервые. Подать документы для участия можно до 18 сентября включительно.

В конкурсном отборе могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, которые ведут деятельность в области культурно-зрелищной и литературно-издательской индустрий, моды, кино и анимационных продуктов, музыки и саунд-дизайна, изобразительных и визуальных искусств, медиа и журналистики, программного обеспечения, игр и игрушек, архитектуры и урбанистки, гастрономии, рекламы и коммуникаций.

Одним из условий конкурса является софинансирование проектов: 25% — средства предпринимателя, 75% — средства гранта. Мера поддержки реализуется по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

"Конкурс грантов для представителей креативного сектора мы проводим впервые. И чтобы новый инструмент поддержки был эффективным и соответствовал потребностям этой категории предпринимателей, мы проводили встречи и стратегические сессии, на которых совместно решали, какие задачи они хотели бы решить, благодаря безвозмездной финансовой поддержке", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Безвозмездную субсидию можно будет направить на аренду, ремонт, оплату коммунальных услуг для нежилого помещения под нужды проекта, на приобретение сырья, оргтехники и мебели, выплату по передаче прав на франшизу, оформление результатов интеллектуальной деятельности, приобретение ПО, а также на продвижение проекта в СМИ и сети Интернет, участие в профильных выставках.

Информация о проведении конкурсного отбора размещается на официальном сайте министерства.

Подать заявку предприниматели могут в:

— региональном центре "Мой бизнес" (Самара, ул. Молодогвардейская, 211). По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе, можно обратиться по телефону (846) 254-09-71 или по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63;

— министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области. Почтовый адрес: 443006, Самара, ул. Молодогвардейская, 210, адрес электронной почты: dmb_samara@samregion.ru. Контактный телефон (846) 263-43-93, 263-44-08.

Вопросы подготовки необходимого пакета документов и заполнения заявки будут разбирать на групповых консультациях:

— 27 августа, в 16:00, в онлайн-формате. Ссылка для регистрации;

— 3 сентября, в 16:00, в региональном центре "Мой бизнес". Регистрация на мероприятие.

Также предприниматели могут обращаться за индивидуальными консультациями в центры "Мой бизнес", которые работают во всех городах региона и по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63.

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