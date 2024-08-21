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Экономика и бизнес

Т1 Интеграция продемонстрирует импортоопережающее решение CAE

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Т1 Интеграция (Холдинг Т1), один из лидеров рынка системной интеграции в России, примет участие в ведущем межотраслевом форуме "Микроэлектроника 2024", который состоится на федеральной территории "Сириус" с 23 по 28 сентября. Компания представит собственную разработку в области мультидисциплинарного инженерного анализа (CAE) на своем стенде. Эксперты интегратора также выступят с докладом в рамках тематических сессий.

На стенде интегратор продемонстрирует САПР инженерного анализа, который используется для решения задач гидрогазодинамики, теплообмена, прочности, электричества, оптики, электромагнетизма и фотоники. Внедрение высокоточного анализа на ранних стадиях проектирования позволяет значительно повысить эффективность разработки и снизить затраты благодаря минимизации количества натурных экспериментов и обнаружению проблем заблаговременно.

Спикеры Т1 Интеграция примут активное участие в деловой программе мероприятия и выступят на сессиях, посвященных системам проектирования и моделирования электронных компонентов и развитию фотоники в России.

"Применение CAE позволяет снизить риски и ускорить реализацию проектов, обеспечивая создание промышленных образцов с меньшими затратами. Российские технологии мультидисциплинарного инженерного анализа не уступают западным аналогам, а в части анализа охлаждения электроники превосходят их. На форуме "Микроэлектроника 2024" мы продемонстрируем наш продукт, который обеспечивает высокую точность и скорость, а также новые возможности для анализа фотоники, электромагнетизма и целостности питания печатных плат", — Алексей Харитонович, руководитель направления инженерного анализа и продуктовой разработки, Т1 Интеграция.

ТЭК&Химия №11

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