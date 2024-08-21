На стратегической сессии обсудили, как удержать и привлечь кадры в Самарскую область

В Нефтегорске прошла стратегическая сессия по направлению "Удержание и привлечение людей в регион, создание условий для развития и реализации потенциала каждого человека". В ней приняли участие более 100 экспертов.

Сессию приветственным словом открыл врио вице-губернатора Самарской области Антон Емельяненко:

"Перед нами главой региона Вячеславом Андреевичем Федорищевым поставлена задача подготовить программу развития Самарской области на ближайшие пять лет. Эта программа должна учитывать приоритеты, которые определены в национальных целях, специфику и накопленный опыт региона, а также отвечать на ключевые вызовы, которые сегодня возникают. И одним из самых основных является нехватка кадровых ресурсов в реальном секторе экономики, в социальной сфере, в государственных и муниципальных структурах. Мы должны определить ключевые меры, которые будем дополнительно принимать в горизонте пятилетнего планирования с точки зрения удержания и привлечения кадров в регион. Здесь мы говорим и о повышении квалификации действующих трудовых ресурсов, и о повышении производительности труда, и о выработке системы региональных мер поддержки".

К участию в обсуждении пригласили сотрудников промышленных предприятий, кадровых специалистов, представителей молодежного правительства, научного сообщества, некоммерческих организаций и других экспертов.

"Различного рода опросы, проведенные по всей стране, показывают, что многие люди готовы переехать в другой регион, если там будут хорошие условия для работы и жизни. Наша задача — создать условия, чтобы сохранить кадровые ресурсы Самарской области и привлечь на наши предприятия специалистов из других регионов, — подчеркнула врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. — Нужно каждому человеку дать возможность развивать свой потенциал".

Участники разделились на четыре поднаправления — "Развитие трудовых ресурсов", "Качественное образование", "Воспитание патриотичной и социально-ответственной личности. Развитие активной гражданской позиции молодежи" и "Создание условий для организации досуга и самореализации граждан. Развитие креативных индустрий". Работа групп прошла в форме дискуссий, генерации новых идей, совместного обсуждения действующих и новых проектов.

"Работа с кадрами очень важна для нашего региона, — прокомментировала депутат Самарской Губернской Думы Марина Сидухина. — Сегодняшняя стратегическая сессия рассматривает этот вопрос широко, учитывая аспекты демографии, обучения и развития креативных индустрий. Все это нужно, чтобы сделать Самарскую область привлекательной для жизни. Предложения, которые сегодня сформированы, будут направлены в программу социально-экономического развития Самарской области, станут основой для работы на ближайшие пять лет".

Стратегическая сессия — часть масштабной работы по разработке программы социально-экономического развития Самарской области на 2024–2029 гг., инициированной главой региона Вячеславом Федорищевым.

Итогом сессии станет структурированный план с предложениями к программе социально-экономического развития области.