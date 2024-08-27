16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Для неплательщиков за коммунальные услуги резко возрастут судебные расходы В двух районах Самары на сутки отключат холодную воду В Самарской области утвердили новую систему оплаты вывоза мусора Теперь и без холодной: дома на Чернореченской/Спортивной полностью "обезводили" Энергетики "Т Плюс" провели урок безопасности тепла в лагере "Звездный"

ЖКХ и благоустройство Общество

Для неплательщиков за коммунальные услуги резко возрастут судебные расходы

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В "РКС-Самара" напомнили, что в 10 раз повысится размер госпошлины при взыскании через суд долга за коммунальные услуги. Соответствующий федеральный закон одобрили в Совете Федерации в августе этого года. Раньше минимальная госпошлина при взыскании задолженности через судебные приказы была 200 рублей, теперь эта сумма станет равна 2000 рублей. А подача искового заявления и взыскание через суд, которые стоили 400 рублей, теперь будут стоить 4000 рублей. Эта сумма подлежит обязательному взысканию, если суд соглашается с доводами ресурсной компании.

На предприятии считают, что в такой ситуации игнорировать коммунальные платежи дорого и бессмысленно, ведь госпошлина увеличивается настолько, что может оказаться больше самого долга. Если уровень неплатежей не сократится, то во второй половине 2024 года недобросовестные абоненты выплатят более 18 млн рублей, а в 2025 году эти платежи могут достигнуть 42 млн рублей.

Всем абонентам "РКС-Самара" рекомендуется проверить свои квитанции, привести в порядок платежи, пока дело не дошло до взыскания через суд. Не стоит доводить до крайних мер, на предприятии всегда готовы найти решение: дать рассрочку, реструктуризировать долг. Главное — не игнорировать, а выйти на диалог и постепенно оплатить потреблённые услуги в полном объёме.

"Поправки в Налоговый кодекс должны вступить в силу уже в сентябре этого года. Если не хотите платить больше — погасите долги в августе", — напомнили в пресс-службе компании.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Сидоров 22 июля 2024 15:58 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?

Светлана Маркова 09 июля 2024 18:12 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?

Вячеслав Гусев 15 мая 2024 03:15 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1