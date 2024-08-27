Для неплательщиков за коммунальные услуги резко возрастут судебные расходы

В "РКС-Самара" напомнили, что в 10 раз повысится размер госпошлины при взыскании через суд долга за коммунальные услуги. Соответствующий федеральный закон одобрили в Совете Федерации в августе этого года. Раньше минимальная госпошлина при взыскании задолженности через судебные приказы была 200 рублей, теперь эта сумма станет равна 2000 рублей. А подача искового заявления и взыскание через суд, которые стоили 400 рублей, теперь будут стоить 4000 рублей. Эта сумма подлежит обязательному взысканию, если суд соглашается с доводами ресурсной компании.

На предприятии считают, что в такой ситуации игнорировать коммунальные платежи дорого и бессмысленно, ведь госпошлина увеличивается настолько, что может оказаться больше самого долга. Если уровень неплатежей не сократится, то во второй половине 2024 года недобросовестные абоненты выплатят более 18 млн рублей, а в 2025 году эти платежи могут достигнуть 42 млн рублей.

Всем абонентам "РКС-Самара" рекомендуется проверить свои квитанции, привести в порядок платежи, пока дело не дошло до взыскания через суд. Не стоит доводить до крайних мер, на предприятии всегда готовы найти решение: дать рассрочку, реструктуризировать долг. Главное — не игнорировать, а выйти на диалог и постепенно оплатить потреблённые услуги в полном объёме.

"Поправки в Налоговый кодекс должны вступить в силу уже в сентябре этого года. Если не хотите платить больше — погасите долги в августе", — напомнили в пресс-службе компании.