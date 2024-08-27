Для неплательщиков за коммунальные услуги резко возрастут судебные расходы

В "РКС-Самара" напомнили, что в 10 раз повысится размер госпошлины при взыскании через суд долга за коммунальные услуги. Соответствующий федеральный закон одобрили в Совете Федерации в августе этого года. Раньше минимальная госпошлина при взыскании задолженности через судебные приказы была 200 рублей, теперь эта сумма станет равна 2000 рублей. А подача искового заявления и взыскание через суд, которые стоили 400 рублей, теперь будут стоить 4000 рублей. Эта сумма подлежит обязательному взысканию, если суд соглашается с доводами ресурсной компании.
На предприятии считают, что в такой ситуации игнорировать коммунальные платежи дорого и бессмысленно, ведь госпошлина увеличивается настолько, что может оказаться больше самого долга. Если уровень неплатежей не сократится, то во второй половине 2024 года недобросовестные абоненты выплатят более 18 млн рублей, а в 2025 году эти платежи могут достигнуть 42 млн рублей.
Всем абонентам "РКС-Самара" рекомендуется проверить свои квитанции, привести в порядок платежи, пока дело не дошло до взыскания через суд. Не стоит доводить до крайних мер, на предприятии всегда готовы найти решение: дать рассрочку, реструктуризировать долг. Главное — не игнорировать, а выйти на диалог и постепенно оплатить потреблённые услуги в полном объёме.
"Поправки в Налоговый кодекс должны вступить в силу уже в сентябре этого года. Если не хотите платить больше — погасите долги в августе", — напомнили в пресс-службе компании.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!