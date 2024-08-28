В этом году Республика Ингушетия отмечает 100-летие со дня образования, в рамках празднования юбилейной даты в Самаре пройдут Дни культуры Ингушетии. Жителям Самарской области будут представлены концерт коллектива Государственной филармонии им. А. Хамхоева, выставка произведений изобразительного искусства, ингушского традиционного костюма, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

29-31 августа в историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина состоится выставка "Ингушетия. Страна башен и искусных мастеров". На выставке будут представлены более 80 произведений искусства, созданных известными живописцами и мастерами декоративно-прикладного искусства в различных жанрах и техниках.

Один из разделов выставки будет посвящен истории национального ингушского костюма. Здесь будут показаны образцы стилизованных, традиционных ингушских национальных костюмов и фрагменты декора одежды, куклы в ингушских традиционных костюмах. Гости выставки также смогут познакомиться с работами Ассоциации мастеров войлочного ковроделия Ингушетии "Истинг". Выставка "Этюды Дзурдзукети. Культурный код" — это традиционное искусство в новых формах, в котором сочетаются многовековые технологии с современным подходом. Еще один раздел выставки посвящен бытовым принадлежностям. Здесь представлены предметы медной и деревянной утвари: водоносные кувшины, чаши и др.

"Мы уже не первый раз встречаем на гостеприимной самарской земле наших коллег. Для жителей и гостей Самары это уникальная возможность познакомиться с богатой культурой и традициями ингушского народа", — поделилась Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области.

31 августа в Самарской филармонии состоится концерт одного из ведущих коллективов республики Ингушетия — Государственной филармонии им. А. Хамхоева (г. Назрань). Гордостью филармонии являются уникальные творческие коллективы, поражающие своей самобытностью, яркостью и талантом. В этот вечер гостей ожидает национальный фольклор, ингушская эстрада и национальные танцы в исполнении оркестра народных инструментов, ансамбля народного танца и солистов-вокалистов.