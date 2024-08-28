Жительница Самарской области втайне оформила кредитку на имя бабушки

В Сергиевском районе Самарской области 34-летнюю жительницу пос. Сургут задержали по подозрению в кредитном мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
К полицейским обратилась пенсионерка, которой звонили из банка и требовали заплатить по кредиту, который она не оформляла. Правоохранители выяснили, что в марте 2024 г. на женщину оформили кредитку, деньги с которой уходили на счета внучки.
Вскоре родственницу задержали. Она призналась и рассказала, что через мобильное приложение банка оформила карту на имени бабушки и получила 350 тыс. рублей. Часть денег она перевела на свою карту и потратила. Сейчас в счет возмещения причиненного заявительнице ущерба арестован автомобиль подозреваемой.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек