Жительница Самарской области втайне оформила кредитку на имя бабушки

В Сергиевском районе Самарской области 34-летнюю жительницу пос. Сургут задержали по подозрению в кредитном мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

К полицейским обратилась пенсионерка, которой звонили из банка и требовали заплатить по кредиту, который она не оформляла. Правоохранители выяснили, что в марте 2024 г. на женщину оформили кредитку, деньги с которой уходили на счета внучки.

Вскоре родственницу задержали. Она призналась и рассказала, что через мобильное приложение банка оформила карту на имени бабушки и получила 350 тыс. рублей. Часть денег она перевела на свою карту и потратила. Сейчас в счет возмещения причиненного заявительнице ущерба арестован автомобиль подозреваемой.