Регоператор объяснил перебои с вывозом мусора на 5-й просеке

Ситуация с переполнением контейнерных площадок мусором на 5-й Просеке в Самаре произошла из-за сбоя в работе перевозчика "Рассвет". Об этом сообщил директор ООО"ЭкоСтройРесурс" Михаил Захаров.

"В работе перевозчика "Рассвет" случился сбой вывоза отходов по четырем маршрутам. Это повлекло временное переполнение более чем по 20 контейнерным площадкам. Причиной стал невыход на работу сразу нескольких водителей. Ситуация уже разрешена. В оперативном режиме задействована резервная техника и привлечена помощь других самарских перевозчиков. Площадки очищены, по жалобам жителей направляются фотографии, подтверждающие факт вывоза. В адрес "Рассвета" составлены акты о срыве работы", — рассказал Михаил Захаров.

Также он отметил, что в сутки в среднем компания получает жалобы не более чем по 30 точкам вывоза — в масштабах региона это менее 0,1%.

По словам Михаила Захарова, компания продолжит работать регоператором по обращению с ТКО в Самарской области до даты завершения договора 31 октября 2024 года. Подготовка реестров и договоров для передачи уже ведется.

Смену регоператора инициировал врио губернатора Вячеслав Федорищев из-за претензий жителей к качеству работы действующего. Известно, что произойдет 1 ноября. Новым регоператором станет государственная компания, принадлежащая Самарской области. "ЭкоСтройРесурс" должен будет перевести в эту организацию персонал и передать ей имущество.

Также осенью изменится система начисления платы вывоза мусора в городах Самарской области.