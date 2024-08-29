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Экономика и бизнес

На Авито подсказали, как легко продать старый смартфон

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Как показывают исследования, все больше людей интересуется покупкой техники. Так, во втором квартале продажи новых смартфонов на Авито в Самаре выросли на 3% по сравнению с прошлым годом. Однако многие продавцы хотели бы обойтись без предварительных встреч и торга с покупателями при продаже своих гаджетов. В Авито для этого есть специальный сервис выкупа смартфонов через партнеров.

Сменить смартфон может быть непросто. Новые модели, характеристики и функции могут сбить с толку даже опытного пользователя. Кроме того, продажа смартфона может отнять много сил и времени. Однако благодаря сервису выкупа смартфонов процесс обновления гаджета становится легким и безопасным. В Авито подготовили простые правила - как быстро и просто продать свой смартфон.

Подготовка к продаже

Прежде всего, нужно создать резервные копии данных: сделать резервное копирование фотографий, видео, контактов и других важных файлов. Для этого можно воспользоваться облачными сервисами или подключить устройство к компьютеру.

Далее, необходимо очистить устройство на продажу от данных. Для начала нужно выйти из всех аккаунтов, чтобы новый владелец не смог получить доступ к личной информации. Затем отключить функции защиты (например, "Найти iPhone") на устройствах Apple. Если этого не сделать, у покупателя могут возникнуть проблемы с активацией устройства. Наконец, следует выполнить полный сброс гаджета до заводских настроек - это удалит все данные прошлого владельца и вернет устройство в исходное состояние.

Конечно, стоит внимательно осмотреть устройство. Это нужно не только для выявления дефектов и последующего выставления цены, но и на случай забытых аксессуаров. Например, при перепродаже смартфонов в них часто оставляют SIM-карты и карты памяти. Ноутбук также необходимо проверить на наличие флешей, адаптеров, дисков и USB-приемника беспроводной мыши. А если на экране установлена защитная пленка, ее тоже стоит снять.

Размещение объявления на Авито

Если решение об обновлении принято, а данные сохранены, нужно разместить объявление о продаже на платформе Авито. Во время размещения объявления сервис предложит два варианта: продавать смартфон на платформе самостоятельно или воспользоваться функцией выкупа через партнера. Сервис выкупа смартфонов можно использовать для максимальной оперативности и удобства - один из партнеров Авито предложит выкупить гаджет на хороших условиях в зависимости от его состояния. Этот вариант поможет избежать необходимости общаться с потенциальными покупателями и договариваться о встречах и просмотрах.

Оценка стоимости

После размещения объявления о продаже смартфона на платформе Авито пользователь получает предложение о выкупе своего устройства. Далее нужно ответить на несколько дополнительных вопросов о состоянии устройства. После этого продавцу будет показана предварительная цена выкупа, которая отображается сразу. Если он согласен с предложенной ценой, ему предоставляется выбор способа доставки гаджета партнеру Авито, занимающемуся выкупом. Партнер сервиса свяжется с продавцом, после чего ему нужно будет доставить устройство самостоятельно либо заказать выезд сотрудника на дом или в любое другое удобное место для встречи.

После офлайн-проверки на месте оплата происходит моментально.

Так, процесс продажи своего старого смартфона может стать легким и быстрым, без общения с покупателями и забот о доставке гаджета.

ТЭК&Химия №11

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