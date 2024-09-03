В Самаре пройдет открытая лекция московского историка архитектуры Дениса Ромодина о модерне, авангарде и контемпорари

В среду, 4 сентября, в 19:30 во дворе Музея модерна, в рамках фестиваля "ЗИМфест. Наследие модернизма", пройдет встреча со старшим научным сотрудником Музея Москвы, руководителем музея "Садовое кольцо" Денисом Ромодиным. На своей лекции "Модерн, авангард, модернизм и контемпорари в отечественной архитектуре" историк архитектуры расскажет о том, как технологии и даже кинематограф влияли на развитие архитектурных стилей.

Фото: Музей Модерна