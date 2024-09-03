16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдет открытая лекция московского историка архитектуры Дениса Ромодина о модерне, авангарде и контемпорари Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий к Дню города В Самаре 1 сентября откроется музей театральных кукол Во дворе Музея модерна состоится экскурсия по выставке "Самарский модернИЗМ" В Самаре пройдут Дни культуры Ингушетии

Музеи и выставки Культура

В Самаре пройдет открытая лекция московского историка архитектуры Дениса Ромодина о модерне, авангарде и контемпорари

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 4 сентября, в 19:30 во дворе Музея модерна, в рамках фестиваля "ЗИМфест. Наследие модернизма", пройдет встреча со старшим научным сотрудником Музея Москвы, руководителем музея "Садовое кольцо" Денисом Ромодиным. На своей лекции "Модерн, авангард, модернизм и контемпорари в отечественной архитектуре" историк архитектуры расскажет о том, как технологии и даже кинематограф влияли на развитие архитектурных стилей.

Фото: Музей Модерна

В конце XIX в. в строительной отрасли появились новые технологии, которые в самом начале тщательно маскировались архитектурными заимствованиями из стилей прошлого, а уже позже, начали раскрывать возможности инновационных материалов того времени — металлоконструкций, стекла, железобетона, придавая им плавные и декоративные формы. Эти возможности начали использовать в новое время 1920-1930-х годов, диктовавшее простоту и авангард, а затем появился модернизм, в который стали вливаться синтетические материалы, используемые активно в отделке интерьеров. Об этом и многом другом подробнее узнаем уже на лекции.

4 сентября, двор Музея модерна (Красноармейская, 15). Начало лекции в 19:30. Вход свободный. Регистрация не требуется.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:28 Самарский археологический центр планируют открыть в сентябре 2023 года

Дело хорошее но много волосатых лапок...

Фото на сайте

Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре

Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Эскизы галереи "Виктория"

Эскизы галереи "Виктория"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6