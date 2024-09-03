В Самаре пройдет открытая лекция московского историка архитектуры Дениса Ромодина о модерне, авангарде и контемпорари

В среду, 4 сентября, в 19:30 во дворе Музея модерна, в рамках фестиваля "ЗИМфест. Наследие модернизма", пройдет встреча со старшим научным сотрудником Музея Москвы, руководителем музея "Садовое кольцо" Денисом Ромодиным. На своей лекции "Модерн, авангард, модернизм и контемпорари в отечественной архитектуре" историк архитектуры расскажет о том, как технологии и даже кинематограф влияли на развитие архитектурных стилей.
В конце XIX в. в строительной отрасли появились новые технологии, которые в самом начале тщательно маскировались архитектурными заимствованиями из стилей прошлого, а уже позже, начали раскрывать возможности инновационных материалов того времени — металлоконструкций, стекла, железобетона, придавая им плавные и декоративные формы. Эти возможности начали использовать в новое время 1920-1930-х годов, диктовавшее простоту и авангард, а затем появился модернизм, в который стали вливаться синтетические материалы, используемые активно в отделке интерьеров. Об этом и многом другом подробнее узнаем уже на лекции.
4 сентября, двор Музея модерна (Красноармейская, 15). Начало лекции в 19:30. Вход свободный. Регистрация не требуется.
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