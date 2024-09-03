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Музеи и выставки Культура

В Самарском художественном музее проходит выставка Евгения Казнина "Кистью и пером"

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 22 сентября в Самарском областном художественном музее (ул. Куйбышева, 92) проходит выставка Евгения Казнина "Кистью и пером" (0+).

В картинах художника, творившего с 1993 по 2007 г., преобладают пейзажи, в которых все всегда пребывает в движении, где все составляющие природные формы перетекают из одних в другие, отрицая всякую статичность. Они позволяют зрителю пропустить через себя природные вибрации, проникнуть вглубь видимого и тонко прочувствовать энергетику места.

Мир Евгения Казина, пропитанный сюрреализмом, изображает гигантские подсолнухи Ван Гога, существ с лепестками-щупальцами, обитающими на какой-то обособленной, почти не обитаемой планете. Изображенные в холодных фиолетовых и розовых оттенках образы придают ощущение неземной жизни пейзажам-видениям. Узнаваемые реалии вдруг уносятся в космическое пространство, и существуют уже в другом, нездешнем измерении.

Человек в работах Казина — это одинокий странник, смотрящий на мир как бы со стороны, пытаясь проникнуть в его тайны.

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