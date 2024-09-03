В Тольятти вынесли приговор двум братьям, попавшимся с поддельными водительскими правами

Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор двум братьям из Ростовской области за использование поддельных документов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В апреле 2024 г. на КПП "Рубеж" в Тольятти автоинспекторы остановили для проверки документов легковушку. Водительское удостоверение, которое им предъявил сидевший за рулем мужчина, показалось сотрудникам ГИБДД сомнительным. Когда же водителя и понятых пригласили в помещение КПП для оформления документов, пассажир переставил автомобиль, якобы чтобы тот не мешал проезжающим. Это показалось подозрительным дежурившему у КПП инспектору, и он попросил мужчину также показать водительские права. Однако документ пассажира тоже не выглядел настоящим.

Экспертиза подтвердила, что оба документа фальшивые. Как выяснилось, задержанные являются братьями. Они оба отучились в автошколе, но не смогли сдать практическую часть экзамена и решили купить водительские удостоверения через интернет.

Суд назначил неудавшимся водителям пять месяцев ограничения свободы.