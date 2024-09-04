В Самаре предложили не ходить по эко-плитке на ул. 22 Партсъезда, реконструированной за 1 млрд рублей

В Самаре жителям ул. 22 Партсъезда, на реконструкцию которой потрачено более 1 млрд руб., предложили обходить участок улицы по другой стороне дороги.
В рамках реконструкции сделали крутые уклоны тротуаров и световые опоры, установленные посреди дороги. Часть асфальтового покрытия тротуара заменили на эко-плитку, которая затрудняет передвижение детских колясок и маломобильных граждан.
Департамент градостроительства объяснил, что данный участок находится над теплотрассой, и замена покрытия на плитку обусловлена нормами. Эту зону планируют огородить, предлагая жителям обходить по тротуару на другой стороне дороги. Решение было утверждено государственными экспертами.
Самарцы обратились в Народный фронт и у общественного движения возникли вопросы к такой экспертизе.
"После нашего выезда Департамент градостроительства совместно с подрядчиком пообещали исправить ситуацию до сдачи объекта в эксплуатацию в феврале 2025 года. Народный фронт также направил обращение в счетную палату для проверки эффективности расходования бюджетных средств", - говорится в сообщении "Народного фронта".
Последние комментарии
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.