Собственница "Монтэка" проиграла суд областному минстрою

С Валентины Бочеровой, в прошлом собственницы скандальной компании "Монтэк", обманувшей 695 дольщиков, по решению суда взыщут почти 117 млн руб. в пользу областного минстроя, пишет "Самарское обозрение".
Напомним, Бочерова возглавляла сразу несколько фирм - ООО "Монтэк", ООО "Зевс" и ООО "Инвестстрой 2000". В 2002-2013 гг. от имени этих компаний заключались инвестиционные договоры с физическими лицами на строительство жилых домов на ул. Революционной, Ставропольской, пр. Карла Маркса, на Заводском шоссе и в поселке Дубрава. Часть объектов так и не были достроены.
Следствие, которое стало изучать документы, пришло к выводу, что львиную долю вложенных дольщиками денег кто-то просто украл. Так 63-летняя Валентина Бочерова оказалась на скамье подсудимых, 20 декабря 2016 г. ее признали виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере и приговорили к четырем годам колонии общего режима.
В приговоре была прописана сумма ущерба немного поменьше - 498 млн рублей. Застройщица дважды - в 2018-м и 2019 г. - подавала заявление на УДО, но оба раза суд его отклонил. Летом 2020 г. Бочерова вышла на свободу.
Часть объектов проблемной застройщицы были достроены Самарским областным фондом жилья и ипотеки, на это из областного бюджеты была выделена субсидия в сумме более 392 млн рублей.
Министерство строительства региона обратилось в суд с иском к Бочеровой, чтобы взыскать эти затраты с нее, но сначала Самарский районный, а потом и Самарский областной суд чиновникам отказали.
Затем Шестой кассационный суд отменил решение предыдущей инстанции суда и вернул материалы дела в Самарский областной суд на новое рассмотрение. Коллегам рекомендовали обратить внимание на другой нормативный акт и заново оценить все доводы сторон.
Министерство не оставило попыток взыскать хоть что-то с Бочеровой и в конце 2023 г. подало к ней новый иск. В апреле 2024 г. Ленинский райсуд Самары удовлетворил иск в части взыскания с Валентины Бочеровой в пользу областного минстроя убытков в размере 116,982 млн рублей. Мотивировкой требований министерства стало то обстоятельство, что связанные с Бочеровой недострои (Волжский район, пос. Петра Дубрава, ул. Южная, №№ 2, 3, 8а) были включены в перечень проблемных объектов. А 110 обманутых дольщиков включили в соответствующий реестр.
В августе 2024 г. тяжба переместилась в апелляционную инстанцию Самарского областного суда. Вышестоящий суд не нашел оснований для отмены или изменения постановленного решения, посчитав его правильным. Взысканная с Бочеровой сумма "является убытками министерства, причиненными в результате совершения ответчиком уголовно наказуемых деяний при осуществлении руководства ООО "Монтэк".
Решение Ленинского суда признано законным и вступило в силу.
Последние комментарии
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области