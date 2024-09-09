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Строительство Строительство и недвижимость

Собственница "Монтэка" проиграла суд областному минстрою

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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С Валентины Бочеровой, в прошлом собственницы скандальной компании "Монтэк", обманувшей 695 дольщиков, по решению суда взыщут почти 117 млн руб. в пользу областного минстроя, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, Бочерова возглавляла сразу несколько фирм - ООО "Монтэк", ООО "Зевс" и ООО "Инвестстрой 2000". В 2002-2013 гг. от имени этих компаний заключались инвестиционные договоры с физическими лицами на строительство жилых домов на ул. Революционной, Ставропольской, пр. Карла Маркса, на Заводском шоссе и в поселке Дубрава. Часть объектов так и не были достроены.

Следствие, которое стало изучать документы, пришло к выводу, что львиную долю вложенных дольщиками денег кто-то просто украл. Так 63-летняя Валентина Бочерова оказалась на скамье подсудимых, 20 декабря 2016 г. ее признали виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере и приговорили к четырем годам колонии общего режима.

В приговоре была прописана сумма ущерба немного поменьше - 498 млн рублей. Застройщица дважды - в 2018-м и 2019 г. - подавала заявление на УДО, но оба раза суд его отклонил. Летом 2020 г. Бочерова вышла на свободу.

Часть объектов проблемной застройщицы были достроены Самарским областным фондом жилья и ипотеки, на это из областного бюджеты была выделена субсидия в сумме более 392 млн рублей.

Министерство строительства региона обратилось в суд с иском к Бочеровой, чтобы взыскать эти затраты с нее, но сначала Самарский районный, а потом и Самарский областной суд чиновникам отказали.

Затем Шестой кассационный суд отменил решение предыдущей инстанции суда и вернул материалы дела в Самарский областной суд на новое рассмотрение. Коллегам рекомендовали обратить внимание на другой нормативный акт и заново оценить все доводы сторон.

Министерство не оставило попыток взыскать хоть что-то с Бочеровой и в конце 2023 г. подало к ней новый иск. В апреле 2024 г. Ленинский райсуд Самары удовлетворил иск в части взыскания с Валентины Бочеровой в пользу областного минстроя убытков в размере 116,982 млн рублей. Мотивировкой требований министерства стало то обстоятельство, что связанные с Бочеровой недострои (Волжский район, пос. Петра Дубрава, ул. Южная, №№ 2, 3, 8а) были включены в перечень проблемных объектов. А 110 обманутых дольщиков включили в соответствующий реестр.

В августе 2024 г. тяжба переместилась в апелляционную инстанцию Самарского областного суда. Вышестоящий суд не нашел оснований для отмены или изменения постановленного решения, посчитав его правильным. Взысканная с Бочеровой сумма "является убытками министерства, причиненными в результате совершения ответчиком уголовно наказуемых деяний при осуществлении руководства ООО "Монтэк".

Решение Ленинского суда признано законным и вступило в силу.

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