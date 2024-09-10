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Музеи и выставки Культура

Самарцам расскажут о немецком экспрессионизме у истоков советской сказки

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Музей-галерея "Заварка" рассказал о мероприятиях, которые планируются с 12-15 сентября (12+). На этой неделе пройдут арт-медитация, экскурсии и лекция о немецком экспрессионизме, передает пресс-служба музея.

Фото: галерея Заварка

В четверг, 12 сентября, в 18:30 пройдет арт-медиация (12+) по выставке "Было/Не было" (12+). Арт-медиации - формат, который предполагает активное включение зрителей в анализ произведения искусства. На выставке представлены разные варианты кураторской интерпретации сказок, легенд, былин и быличек Самарской Луки. Посетители вместе с научным сотрудником музея Анастасией Волынкиной проведут свой собственный анализ, познакомятся с уникальным нематериальным культурным наследием нашего края и смогут почувствовать себя главными героями произведений. Вход на мероприятие - 250 рублей.

В пятницу, 13 числа, в 18:00 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке "Было/Не было" (12+).
Старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров познакомит посетителей с самарским фольклором. Местные байки и былины содержательно многообразны, поскольку важнейшей особенностью Самарской губернии является полиэтнический состав населения. На экскурсии гости пройдутся по залам, узнают о концепции и идее выставки, попробуют самостоятельно интерпретировать былички, сказки, легенды.
Вход на мероприятие - 250 рублей.

В субботу, 14 сентября, в 16.00 состоится лекция "Немецкий экспрессионизм у истоков советской сказки: "Кащей Бессмертный" Александра Роу" (12+). Ее прочитает киновед, старший научный сотрудник музея Эльдара Рязанова Олег Горяинов.

Первые показы легендарной сказки "Кащей Бессмертный" (0+) прошли еще в годы Великой Отечественной войны, но официальная дата премьеры - 9 мая 1945 года. К концу месяца фильм Александра Роу уже шел в широком прокате. В связи с этими датами не удивительно, что сказочный сюжет был воспринят в контексте исторических событий. Исполнитель роли Кащея Георгий Милляр утверждал, что фильм делался как пародия на эпос Фрица Ланга "Нибелунги: Зигфрид" (1924, 16+).

С какой целью многие советские режиссеры обращались к немецкому кино 1920-х годов? Как повлиял фильм Ланга на создателей картины "Кащей Бессмертный"? Каким образом сказочный сюжет, работающий с вневременными архетипами, органично раскрылся на фоне исторических реалий? Ответы на эти и другие вопросы гости получат на лекции. Завершится вечер показом фильма "Кащей Бессмертный".
Вход на мероприятие - 250 рублей.

В воскресенье, 15 сентября, в 16:00 пройдет авторская экскурсия (12+) научного сотрудника музея Олега Баулина по выставке "Было/Не было" (12+). Проект "Было/Не было" посвящен сказкам Самарской Луки и опирается на сборник Дмитрия Садовникова "Сказки и предания Самарского края" (1884, 12+). В книге собрано более 200 произведений - местные сказки, легенды, былички и былины.

Экскурсанты не только познакомятся с самарским фольклором, но и узнают истории, связанные с символическими элементами в сказках, быличках, легендах. Местные байки и былины содержательно многообразны, поскольку важнейшей особенностью региона служит полиэтнический состав населения. Многообразие языков, верований и обычаев оказало прямое влияние на фольклор Самарского края.
Экскурсия приурочена к Дню народов и национальных культур Самарского края (12 сентября отмечается День дружбы народов Самарской области). Гости узнают много интересных фактов о народах Поволжья - их фольклоре, традициях, национальной культуре и других особенностях.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно).

"Просим обратить внимание - количество мест на мероприятия ограниченно, поэтому требуется обязательная предварительная запись в социальных сетях музея-галереи "Заварка", - предупреждают организаторы.

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