18,5 тыс. обращений отработали специалисты самарского филиала Госфонда "Защитники Отечества"

За полтора года работы специалисты самарского филиала Госфонда "Защитники Отечества" отработали порядка 18,5 тыс. обращений. На днях команда филиала провела выездной прием семей ветеранов СВО и их близких в Елховском и Кошкинском районах.

Социальные координаторы Ильдус Бикбаев и Сергей Елхимов сами являются ветеранами боевых действий. Поэтому бойцам и их семьям помогают с особой теплотой.

"Спасибо нашим социальным координаторам - ветеранам СВО за помощь и поддержку! Они как никто другой понимают, как это важно", - отмечают бойцы.

Всегда на связи с защитниками и представители администрации районов. Семьям бойцов помогают решать в том числе бытовые вопросы (по проведению газа, доставке дров, покосу травы и т.п.).

На совместном приеме руководства самарского филиала Госфонда, а также администраций районов и специалистов профильных служб и ведомств были решены вопросы оформления выплат, обучения и трудоустройства, высокотехнологичной медицинской помощи и реабилитации, содействия в санаторно-курортном лечении.

Руководитель самарского филиала Наталья Полянскова подробно рассказала обо всех мерах поддержки фонда "Защитники Отечества", а также о видах помощи бойцам частных военных компаний.

"Мы помогаем нашим героям после возвращения с СВО с оказанием медицинской реабилитации, психологической помощи, трудоустройством, адаптацией жилья для ветеранов СВО с поражением двигательного аппарата и по многим другим вопросам. Вопросы помощи бойцам и их семьям находятся на особом контроле руководства региона и Госфонда "Защитники Отечества". Мы надежное и крепкое плечо помощи, на которое наши герои и их близкие всегда могут положиться. Совместно мы оказываем и будем оказывать всю необходимую помощь", - подчеркнула руководитель филиала.

Наталья К. обратилась по вопросу получения земельного участка. Ее сын героически погиб в ходе специальной военной операции и был удостоен ордена Мужества. Вопрос с земельным участком был решен оперативно. Также маме защитника помогли с лекарственным обеспечением.

Ветерану СВО Герману Б. вместе с супругой помогут поступить в вуз. Мужчина учится в сфере государственного управления, чтобы в дальнейшем работать на благо Самарской области. Также боец с супругой подали заявки на участие в программе "Школа героев Самарской области". Проект был запущен по решению главы региона Вячеслава Федорищева, чтобы ветераны, участники СВО, члены семей героев могли получить необходимые навыки и компетенции и трудиться на Самарской земле.

"Школа героев" служит региональным продолжением федеральной программы "Время героев", которая реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина и направлена на реабилитацию участников СВО и развитие их управленческого потенциала для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также крупных госкомпаниях. Сегодня в президентской программе участвует уже свыше 100 ветеранов СВО из Самарской области.

Помощь окажут и супруге бойца Алене Р. - совместно с министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области организуют поездку для ее дочери в детский оздоровительный лагерь.

В Кошкинском районе команда филиала госфонда также посетила центр занятости "Работа России". Здесь ветеранам СВО после возвращения помогают с трудоустройством. Так, ветерану Руслану И. помогли открыть собственное дело в сфере сельского хозяйства. Владимиру Г. окажут помощь с обучением управлению автогрейдером.

Кроме того, в центре занятости проводят встречи - защитники и их жены приходят пообщаться за чашкой чая, обсудить патриотические уроки Мужества, помощь семьям, планы на будущее.

В районах свято хранят память о погибших героях прошлого и нашего времени.

В Кошкинском районе посажен Сад Памяти в честь бойцов, погибших в зоне СВО. Изначально международная акция "Сад памяти" была посвящена тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Но в этом году по инициативе самарского филиала Госфонда "Защитники Отечества" именные деревья начали высаживать также в память о бойцах, погибших в ходе специальной военной операции.