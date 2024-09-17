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В Самаре пройдет лекция "От космоса до комикса: как "Союзмультфильм" осваивал научную фантастику"

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 21 сентября, в 16:00 в рамках лектория Музея Эльдара Рязанова "Феномены кино" пройдет лекция "От космоса до комикса: как "Союзмультфильм" осваивал научную фантастику" (12+). Ее прочитает историк кино, кинообозреватель газеты "Ведомости", автор Telegram-канала "Звоните Гайдаю!" Николай Корнацкий.

За всю советскую историю "Союзмультфильма" на киностудии был снят всего один полнометражный научно-фантастический мультфильм. Это "Тайна третьей планеты" (1981, 0+) по повести Кира Булычева "Путешествие Алисы" (6+) от режиссера "Чебурашки" (1971, 0+) Романа Качанова. Однако даже короткометражная фантастика "Союзмультфильма" вся наперечет: "Полигон" (1977, 0+) Анатолия Петрова, "Контакт" (1978, 0+) Владимира Тарасова и еще недлинный ряд фильмов.

Есть несколько причин этого "фантастического" дефицита. Одна из них заключается в том, что жанр долгое время считался "немультипликационным" и противоречащим самой природе анимации. Поэтому почти каждый советский фантастический мультфильм можно назвать упражнением в искусстве невозможного.

На лекции гости узнают, как режиссеры пытались анимационно "оправдать" жанр, почему у братьев Стругацких не состоялась карьера на "Союзмультфильме", а также другие интересные факты.
Место проведения мероприятия — Музей-галерея "Заварка" (ул. Самарская, 207).

Вход на мероприятие — 300 рублей.
Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

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