В галерее "Заварка" представят выставку к 90-летию Вагана Каркарьяна

Музей-галерея "Заварка" анонсировал афишу мероприятий на предстоящую неделю, с 19 по 22 сентября. Одним из центральных станет открытие выставки, посвященной 90-летию со дня рождения выдающегося самарского архитектора, художника и градозащитника Вагана Каркарьяна (6+).

В четверг, 19 сентября, в 16:00 пройдет арт-медиация (12+) по выставке "Было/Не было" (12+). Арт-медиации — это формат, который предполагает активное включение зрителей в анализ произведения искусства. На выставке представлены разные варианты кураторской интерпретации сказок, легенд, былин и быличек Самарской Луки. Посетители вместе с научным сотрудником музея Анастасией Волынкиной проведут свой собственный анализ, познакомятся с уникальным нематериальным культурным наследием нашего края и смогут почувствовать себя главными героями произведений. Вход на мероприятие — 250 рублей.

В пятницу, 20 сентября, в 18:00 состоится лекция "Видели/Не видели" (16+). Ее прочитает старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров. Бывальщина — один из жанров народной прозы, который представлен на выставке "Было/Не было" (12+). Во многом сюжет бывальщины связан со встречей человека (зачастую — самого рассказчика) с нечистой силой. Этот жанр отражает народную демонологию и представления человека о мифических существах. Считалось, что события, о которых рассказывают в бывальщине — достоверны.

Существует ли этот жанр сейчас? Рассказываются ли подобные истории сегодня? Сотрудники музея-галереи "Заварка" считают, что этот жанр трансформировался не столько в устное творчество, сколько в визуальное. В отличие от наших предков, теперь мы можем не только услышать про героев из потустороннего мира, но и увидеть их: инопланетян, йети, чупакабру и других.

Лекция посвящена визуальному языку "современных бывальщин". Гости узнают, как снималась та или иная мистификация и с помощью каких приемов. Вход на мероприятие — 250 рублей.

В субботу, 21 числа, в 11:00 пройдет детское занятие (6+) о сказках, представленных на выставке "Было/Не было" (12+). На занятии дети узнают, чем сказки разных народов отличаются друг от друга. Под руководством старшего научного сотрудника музея Арины Гусаровой юные посетители прочтут сказки и обсудят их сюжеты, пофантазируют и придумают собственные истории, а также сыграют в подвижные игры. Вход на мероприятие — 250 рублей.

В воскресенье, 22 сентября, в 14:00 на первом этаже музея-галереи "Заварка" откроется выставка (6+) к 90-летию Вагана Каркарьяна. Юбилей выдающегося самарского архитектора, художника и градозащитника праздновался 22 августа. Посетители смогут познакомиться с его биографией и библиографией, увидят архитектурные и градостроительные проекты, а также узнают о градозащитной деятельности зодчего. Курирует выставку научный сотрудник музея Анастасия Волынкина. Вход на открытие свободный (бесплатно).

Также в воскресенье в 16:00 состоится лекция "Ваган Каркарьян: архитектор-модернист" (12+). Краевед, научный сотрудник музея Олег Баулин расскажет о жизни и деятельности известного самарского архитектора. Лекция пройдет в формате обзора авторских проектов Каркарьяна с интерпретацией деталей и отдельных элементов. Вход на мероприятие — 250 рублей.

"Просим обратить внимание — количество мест на мероприятия ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись в социальных сетях музея-галереи "Заварка", - уточняют организаторы.