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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре на ул. Куйбышева посадят 94 липы

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре проходит компенсационное озеленение ул. Куйбышева после комплексного ремонта. Об этом сообщил глава департамента городского хозяйства и экологии Александр Андриянов.

Фото: администрация Самары

В настоящее время, в соответствии с агротехническими сроками, на обновленной улице идет компенсационное озеленение. С начала текущей недели на подготовленных локациях специалисты МП "Спецремстройзеленхоз" высаживают липы. Всего заготовлено 94 саженца. Это больше, чем до ремонта, когда произрастало порядка 80 деревьев, а остальные территории заполняли кашпо с цветами.

Ранее часть деревьев с ул. Куйбышева пересадили на другие улицы исторического центра, а старые насаждения (нежизнеспособные, аварийные) пришлось снести. На то, чтобы горожане и гости региональной столицы в полном объеме увидели новый зеленый фонд, потребуется от двух до четырех недель.

"На ул. Куйбышева достаточно мест для всех 94 лип. Каждому дереву определено жизненное пространство. Ожидая наступления агротехнического срока высадки, в Самаре специалисты тщательно следили за состоянием саженцев. Теперь деревья доставляют на участок. Их привозят с "родным" комом земли, что улучшает приживаемость растений", — пояснил заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев. 

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