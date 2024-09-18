В Самаре на ул. Куйбышева посадят 94 липы

В Самаре проходит компенсационное озеленение ул. Куйбышева после комплексного ремонта. Об этом сообщил глава департамента городского хозяйства и экологии Александр Андриянов.
В настоящее время, в соответствии с агротехническими сроками, на обновленной улице идет компенсационное озеленение. С начала текущей недели на подготовленных локациях специалисты МП "Спецремстройзеленхоз" высаживают липы. Всего заготовлено 94 саженца. Это больше, чем до ремонта, когда произрастало порядка 80 деревьев, а остальные территории заполняли кашпо с цветами.
Ранее часть деревьев с ул. Куйбышева пересадили на другие улицы исторического центра, а старые насаждения (нежизнеспособные, аварийные) пришлось снести. На то, чтобы горожане и гости региональной столицы в полном объеме увидели новый зеленый фонд, потребуется от двух до четырех недель.
"На ул. Куйбышева достаточно мест для всех 94 лип. Каждому дереву определено жизненное пространство. Ожидая наступления агротехнического срока высадки, в Самаре специалисты тщательно следили за состоянием саженцев. Теперь деревья доставляют на участок. Их привозят с "родным" комом земли, что улучшает приживаемость растений", — пояснил заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.
Последние комментарии
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
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И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
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