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Власть и политика

Опыт Выставки "Россия" используют в организации конгрессно-выставочной деятельности в Белоруссии

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Минске состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве в области конгрессно-выставочной деятельности между российским АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия" и белорусским республиканским унитарным предприятием "Национальный выставочный центр "БелЭкспо".

Фото: Национальный выставочный центр "БелЭкспо"

Документ подписали генеральный директор АНО "ДВД "Россия" Наталья Виртоузова и директор "БелЭкспо" Сергей Баран. В соответствии с соглашением опыт проведения Международной выставки-форума "Россия" будет использоваться в мероприятиях "БелЭкспо". Кроме того, стороны договорились об обмене профессиональными знаниями и опытом в организации конгрессно-выставочной деятельности и культурных мероприятий.

Выставки и конгрессы способствуют развитию туризма, повышению уровня бизнес-активности и дают уникальную возможность для взаимодействия людей, обмена идеями, демонстрации продуктов и технологий, считает Наталья Виртуозова.

"Мы благодарим белорусскую сторону за приглашение к сотрудничеству. Поездка убедила нас в огромном потенциале будущего сотрудничества двух стран. И Россия, и Белоруссия могут принять намного больше гостей. Поэтому сейчас мы будем рассказывать и показывать друг о друге намного активнее. У нас впереди много совместных планов и проектов", — рассказала Наталья Виртоузова.

Она также пригласила участников церемонии посетить первое мероприятие Национального центра "Россия" — Международный научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее".

"Мы благодарны нашим коллегам из Российской Федерации за то, что они готовы делиться бесценным опытом, полученным при проведении такого грандиозного мероприятия, как Международная выставка-форум "Россия". Это мероприятие сломало все стереотипы и перевернуло конгрессно-выставочную отрасль", — сказал Сергей Баран.

Международная выставка-форум "Россия" проводилась с 4 ноября 2023 г. по 8 июля 2024 г. по указу президента. На одной площадке были собраны важнейшие достижения страны. Ее посетили более 18,5 млн гостей, а сама выставка вошла в десятку самых посещаемых мест мира.

1 июля 2024 г. президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании Национального центра "Россия" для сохранения наследия выставки и демонстрации достижений страны на постоянной основе.
Национальный центр "Россия" будет представлять достижения государства в различных отраслях экономики и культуры на ключевых международных мероприятиях, а опыт проведения выставки будет использован в образовании. В связи с этим Правительству Российской Федерации и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" поручено разработать стратегию работы на международных мероприятиях и подготовить просветительские материалы.

С 4 по 6 ноября в Национальном центре "Россия" пройдет международный научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее". Участниками симпозиума станут ученые и исследователи, футурологи и прогнозисты, писатели-фантасты, представители органов власти. Вместе с симпозиумом в Национальном центре "Россия" начнет свою работу выставка "Наследие для будущего". На ней будут представлены работы молодых художников — выпускников творческих вузов разных стран.   

Республику Беларусь и Самарскую область связывают давние прочные отношения в экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Беларусь — стратегически важный торгово-экономический партнер Самарской области, она занимает одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров нашего региона.

На протяжении нескольких лет сотрудничество с Республикой Беларусь поступательно развивается, характеризуется активным двусторонним взаимодействием, многочисленными визитами и экономическими миссиями. Одним из наиболее перспективных направлений остается сотрудничество в промышленной и агропромышленной отрасли, в сфере науки и инноваций между Национальной академией наук Республики Беларусь и нашего Научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего".

Делегации Республики Беларусь активно участвуют в различных мероприятиях, проводимых на территории Самарской области, ежегодно становятся почетными гостями Парада Памяти, посвященного военному параду 7 ноября 1941 г. в Куйбышеве (Самаре) — запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны.

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