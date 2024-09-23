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Архитектура Культура

В Самаре проведут реконструкцию "Дома Гребежева"

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бизнесмены выиграли у мэрии судебный процесс по изъятию помещений в "Доме Гребежева". Этот объект культурного наследия находится на ул. Молодогвардейской, 78 - рядом с прогулочной зоной ул. Ленинградской.

Фото: google.ru/maps

Как следует из материалов дела, дом признали аварийным и подлежащим реконструкции еще в 2010 году. В марте 2024 г. мэрия опубликовала постановление об изъятии жилых и нежилых помещений в этом здании для муниципальных нужд.

Против решения властей выступили ООО "Наследие", а также индивидуальные предприниматели Станислав Поморцев, Игорь Худяков и Антон Солдатов. Они владеют и земельным участком, и несколькими помещениями в здании. Бизнесмены подали иск против главы города и администрации с требованием признать постановление недействительным и обязать власти устранить нарушения прав.

Во время процесса представители мэрии пояснили, что решение об изъятии помещений было принято, так как владельцы не исполняли требований о реконструкции здания (работы, затрагивающие конструктивные элементы дома, места общего пользования, инженерные коммуникации). Однако суд пришел к выводу, что чиновники поспешили и могли применить другие рычаги давления на бизнесменов. Поэтому удовлетворил иск.

Кроме того, выяснилось, что реконструкцию "Дома Гребежева" все же проведут. В материалах дела указано, что ООО "Наследие" рассматривает варианты проведения работ и просчитывает стоимость. ИП выразили готовность участвовать в софинансировании реконструкции. Правда, обсуждение этих вопросов было год назад. Сроки реконструкции пока остаются неизвестными.

Дом был построен в 1909 году по проекту Федора Черноморченко. Здание принадлежало купцу Александру Гребежеву, владельцу кондитерской фабрики и мыловаренного завода.

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