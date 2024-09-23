В субботу, 21 сентября, в Музее Модерна открылась выставка "Новый символизм: Гиперборея и киберпространство".

Музей модерна и галерея "Виктория" представили выставку, посвященную символистской поэтике в современном искусстве. Экспозицию составили работы известных художников из разных регионов России. Выставочное пространство поделено на четыре локации: "Катакомбы", "Таинственный лес", "Пустой город" и "Элизиум", где современные живопись, графика и инсталляции соседствуют с видеоиграми, которые создали художники.

Символизм во многом был проявлением художественной утопии, созданием мира, в котором стирались социальные и религиозные границы, а в фантастических пейзажах бродили архетипические персонажи. Этот мир равенства, всевластия добра и зла и бессмертия души напоминает нам о современных компьютерных играх - неотъемлемой части эстетики "нового символизма".

Выставка включает в себя произведения четырнадцати самарских, петербургских, нижегородских и московских авторов, которые используют в своих работах опыт символизма и игр, описывая трансцендентный мир, полный маршрутов и порталов.

Выставка проходит на втором этаже Музея Модерна и продлится до 8 декабря. Вход на выставку 200 рублей (150 рублей - льготный билет).

Время работы - ежедневно с 10:00 до 18:00, четверг с 13:00 до 21:00

Понедельник - выходной.

Адрес: Красноармейская, 15

Художники: Ольга Аксенова (Москва), Анна Андржиевская (Санкт-Петербург), Александра Гарт (Санкт-Петербург), Евгений Греки (Самара), Алиса Гулканян (Москва/Казань), Кирилл Гуров (Самара), Анастасия Деревякина (Самара), Алексей Журавлев (Самара), Дмитрий Кадынцев (Самара/Москва), Ася Маракулина (Санкт-Петербург), Вадим Михайлов (Санкт-Петербург), Галя Фадеева (Санкт-Петербург), Артем Филатов (Нижний Новгород), Владимир Чернышев (Нижний Новгород).

Работы предоставлены галереями Anna Nova, Марины Гисич, KZ Gallery, MYTH, Name Gallery, ARTWIN, а также частными коллекционерами.