В Тольятти вынесли приговор местному жителю, жестоко убившему женщину

В Тольятти вынесли приговор 39-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении женщине тяжких телесных повреждений, повлекших ее смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что 14 сентября 2023 г. злоумышленник, находясь в квартире у своей знакомой, в ходе конфликта на бытовой почве причинил 49-летней женщине ожоги 1-й и 2-й степени тяжести, поливая ее из душа горячей водой, а затем ударил потерпевшую по голове тяжелым предметом. От полученных повреждений женщина через несколько дней скончалась в медицинском учреждении.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.