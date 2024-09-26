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В сентябре музей Эльдара Рязанова откроет два новых цикла лекций

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В сентябре Музей Эльдара Рязанова запускает два новых цикла лекций — "Женщины в киновселенной Эльдара Рязанова" (12+) и "История советской комедии в трех лицах" (16+). Их лекторами станут Ирина Янцен и Олег Горяинов.

Фото: музей Эльдара Рязанова

В четверг, 26 сентября, в 18:30 пройдет первая лекция цикла "Женщины в киновселенной Эльдара Рязанова". Ее тема — "Женские образы в кинофильме "Вокзал для двоих" (12+), а прочитает старший научный сотрудник музея Ирина Янцен.

"Вокзал для двоих" (1982, 12+) — необычный фильм Эльдара Рязанова. Как признавался сам режиссер, до этой кинокартины все его фильмы снимались главным образом об интеллигентах. В "Вокзале для двоих" персонажи становятся выходцами совсем из иной социальной среды — "из гущи народной". Они сильно отличаются от остальных героев Рязанова и имеют совершенно другие взгляды на жизнь.

На лекции посетители узнают о центральных женских персонажах фильма — о Вере Нефедовой (героине Людмилы Гурченко), "дяде Мише", (персонаже Нонны Мордюковой), и Маше, жене Платона Рябинина. Их образы будут раскрыты через призму советской повседневности конца 1970-х — начала 1980-х годов.
Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

Первая лекция цикла "История советской комедии в трех лицах" пройдет в субботу, 28 сентября, в 17:30. Ее тема — "Леонид Гайдай: Под маской смеха" (16+), а лектор — киновед, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Фильмы Леонида Гайдая знакомы всем, и каждый утверждает, что любит его работы. Однако чем чаще зрители смотрят их, тем сильнее работает инерция восприятия — будто начинают смеяться заранее, еще до того, как что-то увидели. Но что, если Гайдай — совсем не тот режиссер, каким он бытует в воображении отечественного зрителя? Что если черная кошка, снующая у него из фильма в фильм, — инициатор некой загадочной игры? По словам актера, сценариста и киноведа Сергея Добротворского, "в лице Леонида Гайдая советское кино вытянуло свой счастливый билет, к которому, однако, прилагалась задача". И сложность ее решения в том, что условий толком никто не знает.

Что в "Бриллиантовой руке" (1968, 12+) от триллеров Альфреда Хичкока? Зачем в "Кавказской пленнице" (1966, 6+) цитируется "Земляничная поляна" (1957, 16+) Ингмара Бергмана? Как в истории про Шурика просочились колониальные сюжеты и необычные визуальные решения? Почему травмы военных лет прикрываются искрометным смехом? На лекции речь пойдет об этих и других неожиданных поворотах.
Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

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