В Жигулевске вынесли приговор похитителю ребенка

В Самарской области вынесли приговор 40-летнему местному жителю, которого обвиняли в незаконном лишении ребенка свободы, сообщает региональное СУ СК РФ. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в, д" ч. 2 ст. 127 УК РФ, ст. 119 УК РФ.

Напомним, в июле 2023 г. осужденный обманным путем завел девятилетнюю девочку к себе в дом, где незаконно удерживал. Кроме того, он нанес малолетнему ребенку травмы. Потерпевшую быстро нашли родственники и забрали из дома. Ребенку своевременно была оказана медицинская помощь, в связи с чем в настоящее время угроза для ее жизни и здоровья отсутствует.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.