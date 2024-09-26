В Жигулевске вынесли приговор похитителю ребенка

В Самарской области вынесли приговор 40-летнему местному жителю, которого обвиняли в незаконном лишении ребенка свободы, сообщает региональное СУ СК РФ. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в, д" ч. 2 ст. 127 УК РФ, ст. 119 УК РФ.
Напомним, в июле 2023 г. осужденный обманным путем завел девятилетнюю девочку к себе в дом, где незаконно удерживал. Кроме того, он нанес малолетнему ребенку травмы. Потерпевшую быстро нашли родственники и забрали из дома. Ребенку своевременно была оказана медицинская помощь, в связи с чем в настоящее время угроза для ее жизни и здоровья отсутствует.
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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