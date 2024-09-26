Жителя Жигулевска осудили за смерть напавшего с пистолетом соседа

В Жигулевске суд вынес приговор 44-летнему мужчине, которого обвиняли в убийстве в результате превышения пределов необходимой обороны. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

18 октября 2023 г. он выпивал с 60-летним соседом в дачном доме. Затем мужчины поссорились, и сосед ударил обвиняемого по голове пистолетом, который он незаконно хранил. Осужденный же, защищаясь, выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в соседа. От полученных ранений тот скончался на месте.

Мужчине назначили год и 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.