В Самаре депутата, прославившегося дракой с министром, лишили полномочий

Алексей Митрофанов больше не является депутатом Самарского района Самары. Решение приняли его коллеги.

"Досрочно прекратить полномочия Алексея Митрофанова 24 сентября", - говорится в решении совета депутатов Самарского района.

Поводов для подобного решения было немало. В январе 2023 г. Алексей Митрофанов оказался в эпицентре скандала, спровоцировав конфликт с врио министра имущественных отношений Игорем Андреевым в кафе "Корж". Депутат обвинил чиновника в нанесении побоев и подал заявление в полицию.

В результате Алексей Митрофанов сам стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в фальсификации доказательств, а также в попытке коммерческого подкупа заместителя руководителя Фонда капитального ремонта Самарской области. Согласно материалам дела, он пытался откупить одного из подрядчиков от попадания в "черный список".

Однако суд признал депутата виновным только в коммерческом подкупе и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.