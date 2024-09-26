В Самаре депутата, прославившегося дракой с министром, лишили полномочий

Алексей Митрофанов больше не является депутатом Самарского района Самары. Решение приняли его коллеги.
"Досрочно прекратить полномочия Алексея Митрофанова 24 сентября", - говорится в решении совета депутатов Самарского района.
Поводов для подобного решения было немало. В январе 2023 г. Алексей Митрофанов оказался в эпицентре скандала, спровоцировав конфликт с врио министра имущественных отношений Игорем Андреевым в кафе "Корж". Депутат обвинил чиновника в нанесении побоев и подал заявление в полицию.
В результате Алексей Митрофанов сам стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в фальсификации доказательств, а также в попытке коммерческого подкупа заместителя руководителя Фонда капитального ремонта Самарской области. Согласно материалам дела, он пытался откупить одного из подрядчиков от попадания в "черный список".
Однако суд признал депутата виновным только в коммерческом подкупе и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.
Последние комментарии
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.