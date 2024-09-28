В Новокуйбышевске в точках продажи шаурмы нашли кишечную палочку

В Новокуйбышевске в точках продаж шаурмы на улицах Кадомцева и Бочарикова обнаружили кишечную палочку и золотистый стафилококк. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал города.
В больнице с диагнозом "бактериальная кишечная инфекция" оказались восемь горожан.
После обследования точек на ноже для мяса, соуснице, щипцах для овощей и разделочной доске была обнаружена кишечная палочка. На шпателе для рубки мяса — золотистый стафилококк.
На перечисленном инвентаре выявили бактерии группы кишечной палочки. Этот же набор заразы обнаружился и в готовой шаурме.
В киосках не было технологических документов по изготовлению; недостаточно холодильников — ведра с майонезами хранились на полу; отсутствует бактерицидное оборудование; нет горячего водоснабжения; столы для посетителей не подвергаются уборке после каждого посетителя и т. д.
У сотрудников отсутствовали медкнижки, инвентарь для уборки туалета хранится совместно с инвентарем для зала, личная одежда и обувь находятся в производственном помещении.
За перечисленные нарушения суд постановил приостановить работу точек питания на 90 суток.
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Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.