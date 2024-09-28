В Новокуйбышевске в точках продажи шаурмы нашли кишечную палочку

В Новокуйбышевске в точках продаж шаурмы на улицах Кадомцева и Бочарикова обнаружили кишечную палочку и золотистый стафилококк. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал города.

В больнице с диагнозом "бактериальная кишечная инфекция" оказались восемь горожан.

После обследования точек на ноже для мяса, соуснице, щипцах для овощей и разделочной доске была обнаружена кишечная палочка. На шпателе для рубки мяса — золотистый стафилококк.

На перечисленном инвентаре выявили бактерии группы кишечной палочки. Этот же набор заразы обнаружился и в готовой шаурме.

В киосках не было технологических документов по изготовлению; недостаточно холодильников — ведра с майонезами хранились на полу; отсутствует бактерицидное оборудование; нет горячего водоснабжения; столы для посетителей не подвергаются уборке после каждого посетителя и т. д.

У сотрудников отсутствовали медкнижки, инвентарь для уборки туалета хранится совместно с инвентарем для зала, личная одежда и обувь находятся в производственном помещении.

За перечисленные нарушения суд постановил приостановить работу точек питания на 90 суток.