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Происшествия

В Новокуйбышевске в точках продажи шаурмы нашли кишечную палочку

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске в точках продаж шаурмы на улицах Кадомцева и Бочарикова обнаружили кишечную палочку и золотистый стафилококк. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал города.

В больнице с диагнозом "бактериальная кишечная инфекция" оказались восемь горожан.

После обследования точек на ноже для мяса, соуснице, щипцах для овощей и разделочной доске была обнаружена кишечная палочка. На шпателе для рубки мяса — золотистый стафилококк.

На перечисленном инвентаре выявили бактерии группы кишечной палочки. Этот же набор заразы обнаружился и в готовой шаурме.

В киосках не было технологических документов по изготовлению; недостаточно холодильников — ведра с майонезами хранились на полу; отсутствует бактерицидное оборудование; нет горячего водоснабжения; столы для посетителей не подвергаются уборке после каждого посетителя и т. д.

У сотрудников отсутствовали медкнижки, инвентарь для уборки туалета хранится совместно с инвентарем для зала, личная одежда и обувь находятся в производственном помещении.

За перечисленные нарушения суд постановил приостановить работу точек питания на 90 суток.

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