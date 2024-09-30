Покрышки и кирпичи извлекли из канализации специалисты "РКС-Самара"

Специалисты "РКС-Самара" извлекли из колодца, расположенного по пр. Карла Маркса, 412б, обломок крышки люка, две покрышки, кирпичи и другой мусор.

Сообщения в диспетчерскую начали поступать, когда из колодца на поверхность полились сточные воды. Прибывшая на место бригада цеха эксплуатации канализационных сетей обследовала участок, выяснила, что колодец расположен на сетях, которые на баланс предприятия не передавались. И более того, по документам у них нет собственника, а значит и линия, и колодец считаются бесхозяйными.

Аварийные ситуации на таких бесхозяйных коммуникациях устраняются при содействии муниципалитета — по специальному регламенту. Так было и на этот раз: после согласования работ с администрацией района сотрудники ресурсного предприятия прочистили линию, вытащив из колодца целую инсталляцию, которая как пробка закупорила трубу. Засор устранили, правда, понадобилось время на поиски собственника, оформление документов, а напряжение среди жителей не спадало.

Технологические отказы на бесхозяйных сетях происходят чаще, чем на "чьих-то", ведь линии без собственника никто не обслуживает. "РКС-Самара", как гарантирующий поставщик ресурса и компания с социальной ответственностью перед жителями, стремится устранять аварийные ситуации на "ничьих" линиях так же быстро, как на своих. Но для полноценной эксплуатации и обслуживания таких сетей должны быть проведены кадастровые работы с дальнейшей государственной регистрацией права. Так, только в 2023 году при взаимодействии с администрацией г. о. Самара ресурсное предприятие подготовило к приёму на баланс больше 600 объектов водоснабжения и водоотведения.