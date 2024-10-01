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Музеи и выставки Культура

Самарцам прочитают лекцию о советском дикторе Юрии Левитане

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Музей Эльдара Рязанова анонсировал программу на ближайшую неделю, со 2 по 5 октября. В ближайшие дни в музее пройдут лекция о Левитане (12+) и лекция о Георгии Данелии (16+), передает пресс-служба учреждения.

Фото: музей Эльдара Рязанова

В среду, 2 октября, в 17.00, состоится лекция "Левитан. Голос страны" (12+). Ее прочитает историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Лекция приурочена к 110-летию со дня рождения Юрия Борисовича Левитана. Его имя окутано множеством легенд. Голос диктора Всесоюзного радио звучал из репродукторов и радиоточек, когда в СССР передавали сведения с фронтов Великой Отечественной войны. Именно Левитан зачитывал на всю страну новость о начале войны в 1941 году и о Победе в 1945-м. До сих пор неизвестно, в каком городе диктор озвучивал сводки Советского информационного бюро. Есть мнение, что в Запасной столице СССР — Куйбышеве.

Какая версия о местоположении Левитана в годы Великой Отечественной наиболее соответствует действительности? Как провинциальный мальчик с "окающим" владимирским говором стал "голосом эпохи"? Чем занимался Левитан после войны? На лекции Вячеслав Вербовой расскажет о биографии диктора и его вкладе в Победу.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по телефону: 7(846)332-05-16

В субботу, 5 октября, в 17:30 пройдет вторая лекция цикла "История советской комедии в трех лицах" (16+). Ее тема — "Георгий Данелия: комедия с человеческим лицом" (16+), а ведущим выступит исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Практически с первых работ Георгия Данелию "зачислили" в комедиографы. Однако смех смеху рознь, и в творчестве режиссера каждый новый фильм не только радовал поклонников, но и порой удивлял.
От лирико-комедийного до сатирического начала, от гротеска до трагикомедии, от бытового реализма до экспериментов в научной фантастике. Все эти жанровые игры объединяла неуловимая пронзительная интонация. Смех в его фильмах неотделим от грусти, которая прячется под улыбкой.

На лекции речь пойдет о тех аспектах кинематографа Георгия Данелии, которые позволяют говорить о режиссере как об одном из главных гуманистов советского кино.

Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

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