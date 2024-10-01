В Самаре ликвидируют еще одну муниципальную УК

Мэрия Самары опубликовала постановление о ликвидации муниципального предприятия "Универсалбыт". Процедура обойдется в 46,7 млн рублей.
Предприятие работало как управляющая компания. По информации мэрии, причиной ее ликвидации являются новые требования федерального законодательства, согласно которым МП, работающие на конкурентных рынках, должны быть реорганизованы или ликвидированы. Мэрия выбрала второй вариант ради "повышения эффективности использования муниципального имущества".
Провести процедуру ликвидации МП планируют до конца года. Отвечать за нее будет департамент управления имуществом.
Также мэрия ликвидировала МП "Жилсервис". Управляющей компании уже нашли замену.
Последние комментарии
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.