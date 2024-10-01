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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре ликвидируют еще одну муниципальную УК

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары опубликовала постановление о ликвидации муниципального предприятия "Универсалбыт". Процедура обойдется в 46,7 млн рублей.

Предприятие работало как управляющая компания. По информации мэрии, причиной ее ликвидации являются новые требования федерального законодательства, согласно которым МП, работающие на конкурентных рынках, должны быть реорганизованы или ликвидированы. Мэрия выбрала второй вариант ради "повышения эффективности использования муниципального имущества".

Провести процедуру ликвидации МП планируют до конца года. Отвечать за нее будет департамент управления имуществом.

Также мэрия ликвидировала МП "Жилсервис". Управляющей компании уже нашли замену.

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