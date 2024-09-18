В Самаре нашли замену муниципальной УК

Для большинства многоквартирных домов, которые обслуживало муниципальное предприятие "Жилсервис", нашли новые управляющие компании. Об этом Волга Ньюс сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии.

"На обслуживании МП "Жилсервис" находилось 1483 многоквартирных дома, расположенных на территории Кировского, Красноглинского и Самарского районов. Для 1336 из них выбрали временные управляющие компании. Это — ООО "СГК", ООО УК "СГУ" и ООО "МП "Жилсервис", — рассказали представители департамента.

Больше всего домов — 1176 — приняла на обслуживание ООО "МП "Жилсервис". Это довольно молодая управляющая компания. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, она была зарегистрирована в 2022 г. в Тольятти и изначально называлась "Аникси". Владельцами являются Сергей Сорокин и Юрий Белебеев.

ООО "СГК" зарегистрировано в Самаре в 2016 году Учредителем и генеральным директором является Екатерина Щербакова. Судя по данным из открытых источников, УК обслуживает около 400 домов. От МП "Жилсервис" ей перешло еще 74.

ООО УК "СГУ" тоже местная управляющая компания. Она работает с 2020 года. Учредителями числятся Елена Рогачева и Илья Рузанов. Данных о том, сколько домов сейчас обслуживает компания, в публичном доступе нет. От "Жилсервиса" ей перешло 86 зданий.

Сейчас властям предстоит выбрать УК еще для 147 домов в Красноглинском районе. Местная администрация уже назначила конкурс.

Между тем продолжается процесс ликвидации МП "Жилсервис". Процедуру хотят до 30 сентября 2024 года. Затраты оценили в 23 млн рублей.

"Затраты на ликвидацию вышеуказанного муниципального предприятия включают аудит и техническую инвентаризацию объектов недвижимости, передачу документов в городской архив, публикацию в "Вестнике государственной регистрации", погашение кредиторской задолженности, выплату выходного пособия персоналу с учетом налогов", — пояснили в мэрии.