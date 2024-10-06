Председатель СК РФ взял на контроль информацию о мигранте, ходившему по чужим квартирам

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о совершении мигрантом противоправных действий в Самаре, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
В социальной сети появилось сообщение о том, что 3 октября мигрант пытался тайно проникнуть в квартиры граждан. Предположительно, он работал в строительной организации, которая возводит дома и устанавливает двери. Имея дубликаты ключей, мигрант имел беспрепятственный доступ в квартиры.
В СУ СК России по Самарской области по данному факту идет проверка.
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Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.