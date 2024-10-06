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Происшествия

Председатель СК РФ взял на контроль информацию о мигранте, ходившему по чужим квартирам

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о совершении мигрантом противоправных действий в Самаре, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В социальной сети появилось сообщение о том, что 3 октября мигрант пытался тайно проникнуть в квартиры граждан. Предположительно, он работал в строительной организации, которая возводит дома и устанавливает двери. Имея дубликаты ключей, мигрант имел беспрепятственный доступ в квартиры.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту идет проверка.

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