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В музее Рязанова самарцев научат "читать" кино

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект музея Эльдара Рязанова "Читать кино" (16+) посвящен обсуждению литературы о кино. Участники вместе с исследователем теории и истории кино, старшим научным сотрудником музея Олегом Горяиновым будут говорить о профессиональной терминологии и устройстве киноведческих текстов. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Фото: музей Эльдара Рязанова

Чем работы по теории кино помогают при просмотре фильмов и зачем учиться не только "смотреть", но и "читать" кино? В рамках встреч будут рассмотрены классические и современные работы исследователей кино самого разного формата.

Первая встреча проекта "Читать кино" состоится 10 октября (четверг) в 19.00. Ее тема — "Не украшение, а необходимость: Эрвин Панофский и кино как большое искусство" (16+).

Кино всегда находилось в сложных отношениях с другими видами искусств. Фильмы подчиняли правилам театра, литературы, живописи, а некоторые из них даже не признавали за искусство. Кинокартины стоят обособленно и независимо от научных открытий. В результате этого развитие кино наполнено парадоксами и неожиданностями: немое кино никогда не молчало, актеры не могли опереться на театральный опыт, технические новации всегда сопровождались эстетическими потерями.

На встрече предметом обсуждения станет единственная работа легендарного искусствоведа и историка искусства Эрвина Панофского "Стиль и средства выражения в кино" (12+). На что способно кино как новое искусство? Почему оно не украшение, а необходимость? Как из материи жизни рождается стиль? Участники ридинг-группы разберут самые важные фрагменты статьи Панофского и найдут ответы на эти и другие вопросы.

Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

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