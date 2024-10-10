В музее Рязанова откроется выставка "Жизнь дома на улице Саратовской"

В четверг, 17 октября, в 18:00 в музее Эльдара Рязанова пройдет открытие витринной выставки "Жизнь дома на улице Саратовской" (6+). Это продолжение прошлогодней выставки "История дома на улице Саратовской" и часть большого проекта по изучению здания, в котором расположился музей, сообщает пресс-служба учреждения.

Дом штабс-капитана Николая Залесова имеет длинную историю — первые сведения о нем относятся к 1870-м годам. В прошлом году тема выставки была посвящена дореволюционному периоду существования дома. Сейчас же пришло время поговорить о его обустройстве в первой половине ХХ века.

В советский период помещения внутри разделили на коммуналки. В одной из них в детстве и подростковом возрасте жил Эльдар Рязанов. В 1920-х годах семья Шустерман получила комнату в коммунальной квартире № 1. Сейчас это пространство — сердце музея. Но кто соседствовал с родственниками Рязанова по материнской линии?

Выставка "Жизнь дома на улице Саратовской" исследует быт и досуг жителей дома с 1920-х годов до середины 1950-х. Она разделена на несколько блоков: "Детство", "Культура", "Городское пространство". Каждый из них включает воспоминания и сюжеты из жизни людей. Центральными объектами экспозиции станут экспонаты из фондов Музея Эльдара Рязанова, найденные в доме в ходе обследования.

На открытии историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная расскажет посетителям несколько интересных фактов, обнаруженных при исследовании и подготовке выставки. Гости узнают, как росли местные дети и в какие игры они играли, как жители дома обустраивали свой коммунальный быт и куда ходили отдыхать, люди каких профессий здесь жили и как они взаимодействовали друг с другом.

Выставка продлится до середины декабря.

Вход на открытие свободный (бесплатно), предварительная запись не требуется. В остальные дни просмотр выставки входит в стоимость входного билета в музей (150 рублей).