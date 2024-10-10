В Самаре подключили к отоплению более 70% жилищного фонда

В столицу региона пришло резкое похолодание, средние дневные температуры не будут превышать 6...9 градусов Цельсия, по ночам ожидается незначительный "плюс", в отдельные часы - с переходом на минусовые отметки. В связи с этим усилены темпы подключения к теплу жилищного фонда, учреждений социальной сферы и других потребителей тепла.
По состоянию на 10:00 10 октября из 10013 многоквартирных домов (МКД) уже отапливаются 7263, что составляет 72,5%. Это касается МКД и с центральным отоплением, и с индивидуальным (с газовой системой, с крышной или пристроенной котельной).
Максимально активно продолжается подключение зданий социального профиля: среди них тепло получают 982 (в целом 81,8%). Так, количество детсадов и школ, интернатов и других подразделений опеки и попечительства, учреждений здравоохранения, которые запитаны от тепловых источников, достигло 732 - 92,2%. Помимо этого, на 61,4% профильные службы справились с подключением зданий, в которых работают вузы, ссузы, учреждения спорта и культуры, а также реализуют программы дополнительного образования.
Актуальные задачи поставлены на заседании профильного штаба, которое 10 октября прошло под председательством замглавы Самары - руководителя департамента городского хозяйства и экологии Александра Андриянова.
При запуске теплоносителя ответственность возлагается не только на органы местного самоуправления, инженерные службы и ресурсоснабжающие предприятия, но и на управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН, которые следят за состоянием отопительных систем в домах. Сейчас специалисты сосредоточились на регулировке. Работами охвачены тепловые пункты, теплоузлы, внутридомовые трубы, радиаторы.
Повышенное внимание уделяется стоякам, относящимся к основным элементам инженерной сети домов.
На заседании профильного штаба все возникающие проблемы и нюансы, связанные с вхождением в отопительный период, разбирали адресно, с участием представителей районных администраций.
Кроме того, оценивались работы тех подрядчиков "Т Плюс", от которых требуется в кратчайший срок закончить перекладку теплотрасс, их техническое перевооружение и восстановление благоустройства после вскрытий. На особом контроле руководства профильного городского департамента остается состояние шести объектов магистральных теплосетей, где специалистам поручено ускориться, чтобы процесс вхождения в отопительный сезон не затянулся.
Вместе с тем в департаменте городского хозяйства и экологии заверили: на всех участках, где ремонт и модернизация теплосетей завершаются, заранее, еще до сборки монтажных схем в траншеях, надземным способом были проложены временные трубопроводы. Это позволяет организовать подачу горячей воды и теплоносителя по временной схеме.
В диспетчерской профильного городского департамента по телефону 8 (846) 266-56-17 от жителей принимают обращения по вопросам подачи отопления.
А с 14 октября для отработки заявок, касающихся обеспечения теплом жилфонда областной столицы, будут активны телефоны "горячей линии" и во всех администрациях городских районов, а также в ЕДДС. Перечень телефонных номеров и график работы диспетчерских представлены в приложении.
Профильные службы просят горожан с пониманием относиться к работам по подключению зданий к теплу.
Последние комментарии
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?