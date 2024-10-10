В Самаре подключили к отоплению более 70% жилищного фонда

В столицу региона пришло резкое похолодание, средние дневные температуры не будут превышать 6...9 градусов Цельсия, по ночам ожидается незначительный "плюс", в отдельные часы - с переходом на минусовые отметки. В связи с этим усилены темпы подключения к теплу жилищного фонда, учреждений социальной сферы и других потребителей тепла.

По состоянию на 10:00 10 октября из 10013 многоквартирных домов (МКД) уже отапливаются 7263, что составляет 72,5%. Это касается МКД и с центральным отоплением, и с индивидуальным (с газовой системой, с крышной или пристроенной котельной).

Максимально активно продолжается подключение зданий социального профиля: среди них тепло получают 982 (в целом 81,8%). Так, количество детсадов и школ, интернатов и других подразделений опеки и попечительства, учреждений здравоохранения, которые запитаны от тепловых источников, достигло 732 - 92,2%. Помимо этого, на 61,4% профильные службы справились с подключением зданий, в которых работают вузы, ссузы, учреждения спорта и культуры, а также реализуют программы дополнительного образования.

Актуальные задачи поставлены на заседании профильного штаба, которое 10 октября прошло под председательством замглавы Самары - руководителя департамента городского хозяйства и экологии Александра Андриянова.

При запуске теплоносителя ответственность возлагается не только на органы местного самоуправления, инженерные службы и ресурсоснабжающие предприятия, но и на управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН, которые следят за состоянием отопительных систем в домах. Сейчас специалисты сосредоточились на регулировке. Работами охвачены тепловые пункты, теплоузлы, внутридомовые трубы, радиаторы.

Повышенное внимание уделяется стоякам, относящимся к основным элементам инженерной сети домов.

На заседании профильного штаба все возникающие проблемы и нюансы, связанные с вхождением в отопительный период, разбирали адресно, с участием представителей районных администраций.

Кроме того, оценивались работы тех подрядчиков "Т Плюс", от которых требуется в кратчайший срок закончить перекладку теплотрасс, их техническое перевооружение и восстановление благоустройства после вскрытий. На особом контроле руководства профильного городского департамента остается состояние шести объектов магистральных теплосетей, где специалистам поручено ускориться, чтобы процесс вхождения в отопительный сезон не затянулся.

Вместе с тем в департаменте городского хозяйства и экологии заверили: на всех участках, где ремонт и модернизация теплосетей завершаются, заранее, еще до сборки монтажных схем в траншеях, надземным способом были проложены временные трубопроводы. Это позволяет организовать подачу горячей воды и теплоносителя по временной схеме.

В диспетчерской профильного городского департамента по телефону 8 (846) 266-56-17 от жителей принимают обращения по вопросам подачи отопления.

А с 14 октября для отработки заявок, касающихся обеспечения теплом жилфонда областной столицы, будут активны телефоны "горячей линии" и во всех администрациях городских районов, а также в ЕДДС. Перечень телефонных номеров и график работы диспетчерских представлены в приложении.

Профильные службы просят горожан с пониманием относиться к работам по подключению зданий к теплу.