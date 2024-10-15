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Преступления Происшествия

В Ставропольском районе сотрудники полиции задержали закладчика с героином

ТОЛЬЯТТИ. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольском районе сотрудники полиции пресекли незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В октябре текущего года во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции на трассе "Обход Тольятти" 96 км, расположенного на территории Ставропольского района остановили для проверки документов автомобиль Lada Priora.

В машине, следовавшей из Московской области в Оренбург, находились граждане одной из соседних республик, 25-летний водитель и 31-летний пассажир.

При проверке документов сотрудники полиции заметили, что пассажир заметно нервничал и неохотно отвечал на вопросы, в связи с чем полицейские попросили его выйти из машины для личного досмотра, а также досмотра транспортного средства.

В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых в нижнем белье мужчины полицейские обнаружили и изъяли сверток, обмотанный лентой.

Сотрудники Госавтоинспекции передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Изъятое оперуполномоченные направили в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. Исследование показало, что изъятое является наркотическим средством — героин, общей массой около 152 граммов.

В ходе опроса ранее судимый мужчина пояснил, что намеривался их сбыть путем тайника-закладки.

В настоящее время Следственным отделом О МВД России по Ставропольскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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