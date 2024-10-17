Вызов специалиста "Газпром газораспределение Самара" для возобновления подачи газа после отключения за долги обязателен

В связи с начавшимся отопительным периодом отмечается рост обращений абонентов, которые ранее были отключены от газоснабжения за долги или по личному заявлению.
Если ограничение подачи газа произошло из-за неуплаты, важно прежде всего полностью погасить задолженность и оплатить работы по повторному подключению, сделав это любым удобным способом. Далее необходимо подать заявку на возобновление подачи газа онлайн на официальном сайте "Газпром межрегионгаз Самара" samararegiongaz.ru/consumer/message/ или лично в ближайшем Клиентском центре.
Обращаем внимание, что для пуска газа необходимо параллельно обратиться в свою газораспределительную компанию, обслуживающую оборудование. После демонтажа блокирующего устройства контролером специалисты газораспределительной организации произведут пуск газа, проверят безопасность газовых сетей. Абоненты "Газпром газораспределение Самара" могут обратиться в компанию онлайн, указав в форме тему "Отключение/подключение газа" 63gaz.ru/okno.php.
Напомним, в соответствии с российским законодательством несвоевременная оплата за поставленный газ влечет для собственника жилья ежедневное начисление пеней, приостановку газоснабжения до полной оплаты долга, взыскание долга в судебном порядке, арест имущества. Это вынужденные меры, которые принимаются, когда неоднократные уведомления потребителя о наличии долга и возможной приостановке подачи газа не принесли результата.
С начала года в отношении почти четырех тысяч абонентов применены решения по ограничению газоснабжения, в счет долга конфисковано 15 автомобилей, четыре из которых были оперативно возвращены владельцам после погашения задолженности. Специалисты региональной газовой компании провели более 110 профилактических рейдов по домовладениям с задолженностью. Работа с неплательщиками организована комплексная с многократным предупреждением о возможных последствиях.
В случае, если ограничение газоснабжения произошло по личному заявлению потребителя, правила подключения аналогичные.
Срок подключения газоснабжения - пять рабочих дней с момента регистрации заявки.
Последние комментарии
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?