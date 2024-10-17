Вызов специалиста "Газпром газораспределение Самара" для возобновления подачи газа после отключения за долги обязателен

В связи с начавшимся отопительным периодом отмечается рост обращений абонентов, которые ранее были отключены от газоснабжения за долги или по личному заявлению.

Если ограничение подачи газа произошло из-за неуплаты, важно прежде всего полностью погасить задолженность и оплатить работы по повторному подключению, сделав это любым удобным способом. Далее необходимо подать заявку на возобновление подачи газа онлайн на официальном сайте "Газпром межрегионгаз Самара" samararegiongaz.ru/consumer/message/ или лично в ближайшем Клиентском центре.

Обращаем внимание, что для пуска газа необходимо параллельно обратиться в свою газораспределительную компанию, обслуживающую оборудование. После демонтажа блокирующего устройства контролером специалисты газораспределительной организации произведут пуск газа, проверят безопасность газовых сетей. Абоненты "Газпром газораспределение Самара" могут обратиться в компанию онлайн, указав в форме тему "Отключение/подключение газа" 63gaz.ru/okno.php.

Напомним, в соответствии с российским законодательством несвоевременная оплата за поставленный газ влечет для собственника жилья ежедневное начисление пеней, приостановку газоснабжения до полной оплаты долга, взыскание долга в судебном порядке, арест имущества. Это вынужденные меры, которые принимаются, когда неоднократные уведомления потребителя о наличии долга и возможной приостановке подачи газа не принесли результата.

С начала года в отношении почти четырех тысяч абонентов применены решения по ограничению газоснабжения, в счет долга конфисковано 15 автомобилей, четыре из которых были оперативно возвращены владельцам после погашения задолженности. Специалисты региональной газовой компании провели более 110 профилактических рейдов по домовладениям с задолженностью. Работа с неплательщиками организована комплексная с многократным предупреждением о возможных последствиях.

В случае, если ограничение газоснабжения произошло по личному заявлению потребителя, правила подключения аналогичные.

Срок подключения газоснабжения - пять рабочих дней с момента регистрации заявки.