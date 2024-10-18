Трофейную технику с полей спецоперации покажут в Самаре

В Самаре в ноябре пройдет выставка "Сила V правде: гордость и Победа". Жители и гости Самарской области смогут увидеть трофейную технику противника, захваченную российскими военнослужащими в ходе выполнения задач специальной военной операции.

Выставка откроется 4 ноября и будет работать до 10 ноября с 11:00 до 20:00. В связи с подготовкой и проведением Парада Памяти на площади имени Куйбышева, посвященного военному параду 7 ноября 1941 г., время работы 6 ноября - с 11:00 до 15:00, 7 ноября с 14:00 до 20:00. Посещение выставки бесплатное.

Единственная в России передвижная выставка трофейной техники НАТО уже прошла в ряде регионов России. Главная цель экспозиции - вновь напомнить о бесстрашии и героизме наших военнослужащих, которые сражаются за правду в зоне проведения СВО. "Гордость берет за наших ребят", - говорят те, кто уже увидел выставку.

Есть повод для гордости и у жителей Самарской области. В числе экспонатов выставки - танк Abrams, подбитый бойцами 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Руководил действиями расчета наш земляк, уроженец Кинеля Самарской области, командир разведывательно-ударного взвода, младший лейтенант Назар Сергеевич Назаренко.

Также в экспозиции будут представлены бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобили Mastiff, Kirpi, образцы стрелкового и противотанкового вооружения и другие образцы западной военной техники, захваченной нашими военнослужащими. Важно, что историю экспонатов и разгрома вражеской техники будут рассказывать сами участники СВО.

В дни работы выставки на площади имени Куйбышева будет представлена техника времен Великой Отечественной войны, организована полевая кухня, посетители смогут принять участие в мастер-классах и написать письма военнослужащим - участникам СВО.