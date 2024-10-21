Экс-полицейский из Жигулевска делился информацией об автовладельцах с "перекупом"

Жигулевский городской суд вынес приговор 51-летнему бывшему сотруднику полиции, которого обвиняли в неправомерном доступе к компьютерной информации с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

С декабря 2021 г. по январь 2022 г. госинспектор РЭО ГИБДД ОМВД России по Жигулевску скопировал информацию ограниченного доступа о владельцах автомобилей и наложенных ограничениях на регистрацию транспорта. Эти данные он передал знакомому, перекупавшему машины по более низким ценам.

Суд назначил экс-полицейскому штраф 100 тыс. руб. и на два года лишил права заниматься обработкой охраняемой информации.