Региональные эксперты обсудили преимущества перехода на оплату тепла по факту

Директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов принял участие в круглом столе издания "КоммерсантЪ-Волга" на тему "Переход на новую систему оплаты за отопление: 1/7 или 1/12?" В дискуссии также участвовали руководитель регионального центра "ЖКХ-Контроль" Виктор Часовских, представители министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, эксплуатирующих организаций региона. В рамках круглого стола отраслевые эксперты постарались определить положительные и отрицательные стороны двух схем оплаты за тепло.

Законодательством РФ предусмотрены две схемы оплаты теплоснабжения собственниками жилья в многоквартирных жилых домах - по 1/7 (по факту потребления) и по 1/12 (равными долями в течение года с последующей годовой корректировкой). На данный момент Самарская область - один из немногих регионов, в котором по умолчанию принята схема 1/12.

Участники круглого стола пришли к выводу, что установка общедомовых приборов учета тепла, переход на оплату отопления по 1/7 и внедрение энергосберегающих технологий - важные элементы формирования культуры потребления тепловой энергии. Пока Самарская область не приняла решение по выбору схемы 1/7 в качестве приоритетной на законодательном уровне собственники жилья могут сделать это самостоятельно. Для этого жителям необходимо провести общее собрание дома, затем протокол собрания следует направить в энергетическую компанию. Изменение порядка оплаты вступит в силу со следующего отопительного сезона.

"Отопление - самая дорогая статья расходов за жилищно-коммунальные услуги. Не секрет, что для малоимущих граждан выбор схемы платежа по 1/12 является удобной рассрочкой. При этом собственники жилья не могут проанализировать свое потребление тепла и принять меры для снижения платы. При 1/7 в зимние месяцы начисления будут выше, но не стоит забывать о существующих мерах социальной поддержки жителей, которые в соответствии с законом позволят компенсировать большую часть расходов", - рассказал руководитель регионального центра "ЖКХ-Контроль" Виктор Часовских.

"Опыт соседних городов доказывает, что переход на оплату отопления по факту выгоден как жителям, так и поставщику тепла. Горожане получают возможность контролировать начисления и сокращать коммунальные платежи путем регулирования системы отопления и внедрения энергосберегающих мероприятий. В свою очередь, снижение потребления тепловой энергии позволяет энергетикам исключить избыточную выработку на объектах генерации", - отметил директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов.