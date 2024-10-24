Стал известен тариф, по которому будет работать новый регоператор ТКО

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал для антикоррупционной экспертизы проект приказа с тарифом для нового регоператора по обращению с ТКО.
Напомним, с 1 ноября функции регоператора будут возложены на АО "Экология" (бывшее государственное унитарное предприятие).
Согласно проекту, единый предельный тариф планируется оставить на прежнем уровне - 622 руб. за кубометр. Но с 1 июля 2025 г. тариф повысится до 672,01 руб. за кубометр (ранее планировалось повышение до 630,61 руб. за кубометр).
В городах региона плата за вывоз мусора рассчитывалась исходя из площади жилого помещения - по нормативу накопления 0,091 куб. м в год с 1 кв. метра. В сельских районах платили по числу людей, проживающих в квартире или доме, - по нормативу накопления 1,95 кубометра в год на человека.
Для сравнения при "подушевой" системе оплата составляет 101,09 руб. с человека, а при оплате по метрам при площади жилого помещения 40 кв. м - 188,69 рубля, 60 кв. м - 283,04 рубля, 80 кв. м - 377,39 руб. и т.д.
С 1 сентября 2024 г. на оплату от числа жильцов были переведены жители частных домов в городах области. Изменить таким же образом систему оплаты для жителей многоквартирных домов в городах планируют с конца октября.
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Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?