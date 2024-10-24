Стал известен тариф, по которому будет работать новый регоператор ТКО

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал для антикоррупционной экспертизы проект приказа с тарифом для нового регоператора по обращению с ТКО.

Напомним, с 1 ноября функции регоператора будут возложены на АО "Экология" (бывшее государственное унитарное предприятие).

Согласно проекту, единый предельный тариф планируется оставить на прежнем уровне - 622 руб. за кубометр. Но с 1 июля 2025 г. тариф повысится до 672,01 руб. за кубометр (ранее планировалось повышение до 630,61 руб. за кубометр).

В городах региона плата за вывоз мусора рассчитывалась исходя из площади жилого помещения - по нормативу накопления 0,091 куб. м в год с 1 кв. метра. В сельских районах платили по числу людей, проживающих в квартире или доме, - по нормативу накопления 1,95 кубометра в год на человека.

Для сравнения при "подушевой" системе оплата составляет 101,09 руб. с человека, а при оплате по метрам при площади жилого помещения 40 кв. м - 188,69 рубля, 60 кв. м - 283,04 рубля, 80 кв. м - 377,39 руб. и т.д.

С 1 сентября 2024 г. на оплату от числа жильцов были переведены жители частных домов в городах области. Изменить таким же образом систему оплаты для жителей многоквартирных домов в городах планируют с конца октября.