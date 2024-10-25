"РКС-Самара" прокладывают новые водоводы в Куйбышевский район под ж/д путями

"РКС-Самара" осуществляют из самых сложных и интересных этапов строительства новых водоводов в Куйбышевский район. Специалисты готовятся заводить трубы под железную дорогу, как это предусмотрено проектом.
Под путями рядом с рекой Самарой методом горизонтального направленного бурения уже сделали два тоннеля длиной по 90 метров и проложили футляры диаметром 1400 мм — в них и заведут новые водоводы. Там же на берегу новые участки присоединят к тем, которые вывели по дну реки с другого берега — от насосно-фильтровальной станции на Южном шоссе. Рельсы на железной дороге укрепили страховочными пакетами.
Напомним, благодаря концессионному соглашению при поддержке правительства Самарской области и городской администрации "РКС-Самара" обеспечит крупный район мягкой волжской водой. Специалисты протянули сразу две водопроводные линии диаметром 1000 мм от Привокзальной отопительной котельной в сторону Южного шоссе к насосно-фильтровальной станции. Из запланированных 12000 м проложено уже больше 10,5 тысяч, почти 1000 метров протянули под дном реки Самары — это сложные и уникальные работы, которые уже выполнены.
В это же время на насосно-фильтровальной станции строятся водопроводные камеры, в которых новые водоводы будут присоединять к системе. Скоро мягкая волжская вода придёт в дома 115 тысяч жителей Куйбышевского района и микрорайона Южный город.
Проект стоимостью 2,5 млрд рублей финансируется из федерального, областного, городского бюджетов и бюджета предприятия "РКС-Самара" по инвестиционной программе.
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Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?