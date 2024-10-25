"РКС-Самара" прокладывают новые водоводы в Куйбышевский район под ж/д путями

"РКС-Самара" осуществляют из самых сложных и интересных этапов строительства новых водоводов в Куйбышевский район. Специалисты готовятся заводить трубы под железную дорогу, как это предусмотрено проектом.

Под путями рядом с рекой Самарой методом горизонтального направленного бурения уже сделали два тоннеля длиной по 90 метров и проложили футляры диаметром 1400 мм — в них и заведут новые водоводы. Там же на берегу новые участки присоединят к тем, которые вывели по дну реки с другого берега — от насосно-фильтровальной станции на Южном шоссе. Рельсы на железной дороге укрепили страховочными пакетами.

Напомним, благодаря концессионному соглашению при поддержке правительства Самарской области и городской администрации "РКС-Самара" обеспечит крупный район мягкой волжской водой. Специалисты протянули сразу две водопроводные линии диаметром 1000 мм от Привокзальной отопительной котельной в сторону Южного шоссе к насосно-фильтровальной станции. Из запланированных 12000 м проложено уже больше 10,5 тысяч, почти 1000 метров протянули под дном реки Самары — это сложные и уникальные работы, которые уже выполнены.

В это же время на насосно-фильтровальной станции строятся водопроводные камеры, в которых новые водоводы будут присоединять к системе. Скоро мягкая волжская вода придёт в дома 115 тысяч жителей Куйбышевского района и микрорайона Южный город.

Проект стоимостью 2,5 млрд рублей финансируется из федерального, областного, городского бюджетов и бюджета предприятия "РКС-Самара" по инвестиционной программе.