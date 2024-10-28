Более 160 тысяч участников посетили конференцию "Авито для продавцов"

24 октября в Москве в МТС Live Холл прошла масштабная бизнес-конференция "Авито для продавцов". В зале присутствовало 5 тысяч гостей, и еще более 160 тысяч человек стали участниками мероприятия в онлайн формате. 80 экспертов рынка электронной коммерции поделились с предпринимателями аналитическими данными и своим опытом.

На мероприятии Авито спикеры презентовали инструменты для развития бизнеса, поделились рекомендациями по масштабированию продаж, обсудили последние тренды рынка электронной коммерции и дали советы по построению бизнеса в разных нишах.

Гостей мероприятия приветствовал управляющий партнер Авито Иван Гуз: "Авито — это платформа для социальной коммерции. И в этом ее уникальность. Мы соединяем напрямую продавцов и покупателей. Только 6% сделок на Авито происходит без общения, остальные покупатели приходят на Авито, потому что они хотят и готовы общаться, расспрашивать про ваш товар, ваши условия и т. д. Поэтому продавцам на Авито так важно быть открытыми и коммуницировать с покупателями через разные каналы на платформе".

Эксперты из разных отраслей сферы электронной коммерции рассказали о ключевых трендах рынка, обсудили взаимодействие бизнеса и государства, представили финансовые инструменты для получения качественной аналитики и увеличения продаж.

Управляющий партнер INFOLine-Аналитика Михаил Бурмистров отметил, что в России превалирует омниканальная модель потребления. (Омниканальность — это термин, используется в электронной коммерции и розничной торговле для описания бизнес-стратегии, направленной на обеспечение бесперебойного процесса совершения покупок по всем каналам, включая магазины, мобильные устройства и Интернет — примечание редакции). "Если начиная с 2020 года многие страны замедлили темпы роста, то Россия продолжает разрывать шаблоны. Россия на сегодняшний день — это страна полностью победившего омниканального потребления. 47% товаров россияне покупают в онлайне, и тренд на быстрый рост сохраняется. В течение ближайших нескольких лет мы полностью завершим омниканальную трансформацию", — считает Михаил Бурмистров.

Директор департамента стратегии и развития вертикали Авито Товары Алексей Гевлич рассказал о том, что у любого продавца, размещающего свои товары и услуги на Авито, есть возможность получить свою долю трафика благодаря прозрачной конкуренции. Для малых и средних бизнесов Авито — один из главных каналов в рунете в плане трафика: "Сегодня у нас 30 млн активных листеров в месяц, большинство из них — это частники. Но малые и средние бизнесы понимают, что Авито — один из главных каналов в рунете в плане трафика, поэтому они также органически очень неплохо растут".

В дискуссии "Рычаги продаж: как использовать логистику для успеха бизнеса" директор по логистике Авито Сергей Пустыльник отметил, что Авито Доставка — это постоянное сопровождение клиентской и логистической службой каждого заказа. По итогам трех кварталов 2024 года Авито Доставка показала рост в 1,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Мария Осипова, директор по транзакционным продуктам вертикали Товары, отметила, что объявления с подключенной Авито Доставкой набирают на 66% больше просмотров и на 17% больше звонков и сообщений.

Во втором зале спикеры рассказали о секретах успешных продаж, инструментах продвижения и аналитических возможностях Авито для построения бизнеса в онлайне. Директор бизнес-направления Авито Бизнес 360 Илья Дудковский, рассказал о роли малого бизнеса в экономическом развитии страны и с какими сложностями сталкиваются представители МСП, в чем разница между закупкой для частных нужд и для бизнеса, а также о том, какие инструменты для бизнеса создает Авито. По словам Ильи, доля малого и среднего бизнеса в РФ в ВВП — 20%. Но именно он является двигателем экономического прогресса, и половина всех микропредприятий и малого бизнеса уже использует Авито.

Директор по продукту вертикали Авито Товары Сергей Хакимов доложил, как развивался функционал платформы. "Авито за последние три года внедрило множество новых функций, которых раньше не существовало. Мы активно работаем над улучшением базового функционала, анализируем структуру категорий для корректного распределения объявлений, добавляем параметры товаров, фильтры и улучшаем поиск и рекомендации. Это позволило увеличить количество подкатегорий в каталоге с 8 до 750, что значительно повысило релевантность трафика".

Обсуждались также перспективные ниши на рынке продаж для старта бизнеса на платформе Авито. Руководитель категории Fashion Никита Захаров обратил внимание участников конференции, что в этом году россияне предпочитают яркую одежду темной. Самые популярные вещи в ресейле — это наряды для событий, верхняя одежда и сумки, а российские бренды становятся все популярнее у покупателей.

Руководитель категории "Мебель и Интерьер" Никита Ткачев отметил, что раздел "Мебель" входит в топ самых посещаемых на Авито, с ростом +37%, насчитывает 20,5 млн активных объявлений, а в час в категории продается 2300 товаров.

О том, как эффективно работать с запросами покупателей и какие категории в топе по запросам рассказал руководитель направления "Стройка и ремонт" Андрей Колпаков. По его словам, для покупателей на Авито важен ассортимент и наличие товара, надежность продавца, скорость ответа на вопросы, а также возможность приехать и оценить товар перед покупкой. А объявления с Авито доставкой получают больше внимания — покупатели видят их в среднем на 59% чаще, а звонки и сообщения в чате возрастают на 16%.