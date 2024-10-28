"Не бросайте мусор!": "РКС-Самара" напомнили жителям, как пользоваться канализацией

В "РКС-Самара" обновили список домов, где постоянно возникают проблемы с канализацией по вине жильцов. В ТОП-10 попали адреса, куда практически ежемесячно приходится выезжать для устранения засоров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Чаще всего причиной засора канализации со всеми вытекающими неприятными последствиями становится мусор, который недобросовестные жители кидают в унитаз и раковину. После чего возмущаются в соцсетях: "Куда ещё написать?".
"РКС-Самара" рекомендуют не писать, а не бросать — не бросать мусор в унитаз и раковину! Именно твёрдые бытовые отходы, которые не растворяются в воде, закупоривают трубы водоотведения в доме. Многим кажется, что сливное отверстие большое, поток воды сильный, точно утечёт. Утечёт, но недалеко: мусор соберётся в трубе рядом с ближайшим колодцем, и стоки пойдут верхом или, что часто бывает при нарушенной внутридомовой канализации, потекут в подвал.
Сотрудники цеха эксплуатации канализационных сетей "РКС-Самара" обновили топ-10 домов, где засоры стали постоянными, куда чаще всего приходится выезжать, спасать жителей, прочищая трубы. За 10 месяцев 2024 года самыми "неудобными" оказались:
- ул. Стара-Загора, 285, — 15 заявок
- ул. Георгия Димитрова, 23 — 12 заявок
- Заводское шоссе, 71 — 11 заявок
- пр. Металлургов, 56 — 11 заявок
- ул. М.Тореза, 55 — 9 заявок
- ул. Победы, 90 — 9 заявок
- Московское ш., 2 — 8 заявок
- ул. Аэродромная, 16а — 8 заявок
- ул. Мяги, 15 — 7 заявок
- ул. Авроры, 94 — 7 заявок
Причина засоров всегда одна и та же — мусор. "РКС-Самара" постоянно напоминают правила пользования канализацией, сотрудничают с администрациями районов и УК, чтобы те учили жильцов азам пользования коммунальными удобствами в многоквартирных домах и показывали, к чему может привести нарушение правил. А ведь они очень просты — не смывать в унитаз, раковину, ванну твёрдый мусор: салфетки (даже с надписью "растворимые" — они не растворяются!), бумагу, средства личной гигиены и контрацепции, жир, пищевые отходы, остатки продуктов, стройматериалы, гранулы для кошачьих лотков.
Последние комментарии
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?