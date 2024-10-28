"Не бросайте мусор!": "РКС-Самара" напомнили жителям, как пользоваться канализацией

В "РКС-Самара" обновили список домов, где постоянно возникают проблемы с канализацией по вине жильцов. В ТОП-10 попали адреса, куда практически ежемесячно приходится выезжать для устранения засоров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Чаще всего причиной засора канализации со всеми вытекающими неприятными последствиями становится мусор, который недобросовестные жители кидают в унитаз и раковину. После чего возмущаются в соцсетях: "Куда ещё написать?".

"РКС-Самара" рекомендуют не писать, а не бросать — не бросать мусор в унитаз и раковину! Именно твёрдые бытовые отходы, которые не растворяются в воде, закупоривают трубы водоотведения в доме. Многим кажется, что сливное отверстие большое, поток воды сильный, точно утечёт. Утечёт, но недалеко: мусор соберётся в трубе рядом с ближайшим колодцем, и стоки пойдут верхом или, что часто бывает при нарушенной внутридомовой канализации, потекут в подвал.

Сотрудники цеха эксплуатации канализационных сетей "РКС-Самара" обновили топ-10 домов, где засоры стали постоянными, куда чаще всего приходится выезжать, спасать жителей, прочищая трубы. За 10 месяцев 2024 года самыми "неудобными" оказались:

ул. Стара-Загора, 285, — 15 заявок

ул. Георгия Димитрова, 23 — 12 заявок

Заводское шоссе, 71 — 11 заявок

пр. Металлургов, 56 — 11 заявок

ул. М.Тореза, 55 — 9 заявок

ул. Победы, 90 — 9 заявок

Московское ш., 2 — 8 заявок

ул. Аэродромная, 16а — 8 заявок

ул. Мяги, 15 — 7 заявок

ул. Авроры, 94 — 7 заявок

Причина засоров всегда одна и та же — мусор. "РКС-Самара" постоянно напоминают правила пользования канализацией, сотрудничают с администрациями районов и УК, чтобы те учили жильцов азам пользования коммунальными удобствами в многоквартирных домах и показывали, к чему может привести нарушение правил. А ведь они очень просты — не смывать в унитаз, раковину, ванну твёрдый мусор: салфетки (даже с надписью "растворимые" — они не растворяются!), бумагу, средства личной гигиены и контрацепции, жир, пищевые отходы, остатки продуктов, стройматериалы, гранулы для кошачьих лотков.