В Самаре за сезон самокатов пользователи МТС Юрент проехали почти 2,5 млн километров

МТС Юрент подвел предварительные итоги сезона самокатов в Самаре. Жители города проехали за весну, лето и осень почти 2,5 млн километров на электросамокатах МТС Юрент.

Аудитория сервиса МТС Юрент в Самаре выросла более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом, а сам город вошел в ТОП-10 по стране по общей продолжительности поездок. Наибольшей популярностью самокаты у жителей Самары пользовались в вечерние часы с 17:00 до 20:00 у станций метро "Российская" и "Победа". После рабочего дня самарцы предпочитают использовать самокаты для поездок по городу продолжительностью не более 15 минут. Самые популярные улицы для поездок — Московское шоссе и Ново-Садовая. Самая длинная поездка по Самаре длилась 3 часа 16 минут. Средняя продолжительность поездки составила 13 минут.

В целом большинство поездок (более 90%) в Самаре совершались по транспортному сценарию — люди использовали самокаты для коротких перемещений от дома до метро, от метро до работы или торгового центра, салона красоты или кафе. Пик активности пользователей пришёлся на утренние и вечерние часы: с 6 до 10 утра и с 5 до 8 вечера.

"Среди пользователей электросамокатов МТС Юрент в Самаре много студентов. Средний возраст активных пользователей составляет 20–30 лет. Это молодые люди, которые ценят мобильность и удобство передвижения по городу. Они используют электросамокаты как альтернативу общественному транспорту или личному автомобилю. Также часто жители Самары выбирали часовой тариф, который позволяет совершать поездки в течение часа без ограничений по расстоянию. Это удобно для тех, кто хочет исследовать город или добраться до нужного места без привязки к определённому маршруту", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

В рамках внутренней стратегии "Год безопасного самоката" МТС Юрент с 27 мая кратно увеличил штрафы за нарушения ПДД. С начала сезона в Самаре сервис выписал 8 тысяч штрафов, заблокировал 2 тысячи взрослых аккаунтов. Чаще всего штрафы применяются за неправильную парковку и езду вдвоем (около 80% всех нарушений). Блокировки к пользователям применяют за особо серьезные нарушения и систематическое несоблюдение правил сервиса. Кроме того, оператор блокирует несовершеннолетних пользователей, которых удалось выявить с помощью сервиса идентификации МТС ID. Информация о дате рождения пользователя передается при его аутентификации в приложении кикшеринга в зашифрованном виде в привязке к номеру телефона аккаунта. В Самаре заблокировано 410 аккаунтов несовершеннолетних, и сервис продолжает их выявлять.

85 тысяч пользователей сервиса МТС Юрент в Самаре прошли тестирование на ПДД. Сейчас прохождение теста добровольное, однако в перспективе планируется сделать его обязательным для новых клиентов.