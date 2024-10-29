В самарском минлесхозе рассказали о первоочередных задачах по сбору мусора

Вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) перешли от минэнерго и ЖКХ к полномочиям министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Как сообщили в минэнерго со ссылкой на пресс-службу минлесхоза, сейчас в регионе прорабатывается новый подход к организации сбора мусора. В частности, речь идет о дорожной карте мероприятий.

Для детального погружения в тему врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Артем Ефимов в выходные лично проверил контейнерные площадки, по которым поступают жалобы от жителей. Он сообщил, что основная задача сейчас - вычистить ранее образованные завалы.

"Сейчас, конечно, мы сконцентрируемся на том, чтобы вычистить завалы, которые образовались ранее. Но проблема, которая копилась годами, требует комплексных решений. Нужен новый подход в организации сбора мусора", — отметил Артем Ефимов.

Новый подход подразумевает пять мероприятий. Первое - проработка вопроса отдельных емкостей для крупногабаритного мусора.

"Чтобы такие отходы не накапливались на площадке, система вызова спецтехники станет проще. Соответствующая опция уже предусмотрена у нового регионального оператора", - рассказали в ведомстве.

Второе - в ближайшее время будет разработана резервная схема временного размещения контейнеров. Это поможет обеспечить бесперебойный вывоз мусора во время ремонта дорог на дворовых территориях. Кроме того, прорабатывается вопрос организации дорожного движения для предотвращения запаркованности у контейнерных площадок.

В-третьих, под более тщательный контроль планируют взять работу муниципалитетов по содержанию контейнерных площадок.

"В свою очередь, правительство региона выделяет большую субсидию на их обновление. Поэтому ответственность органов местного самоуправления возрастает", - отмечается в сообщении.

В качестве четвертого мероприятия в разработке находится прозрачная система рейтинга муниципальных образований для определения лидеров в сфере обращения с ТКО и персональной работы с отстающими.

Заключительный пункт из представленных - постепенно вводимая практика рейдов в местах организации незаконных свалок. Результаты будут освещены в ближайшее время в пабликах минлеса.