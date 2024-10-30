В Сызрани будут судить местного жителя, мошенничавшего с аварийным жильем

Следственным отделом по городу Сызрани СУ СК РФ по Самарской области предъявлено обвинение местному жителю в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 327 УК РФ (подделка документов), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с 2021 г. по 2023 г. обвиняемый, будучи осведомленным о переселении граждан из домов, расположенных в Сызрани и признанных аварийными, выкупал у собственников жилые помещения и оформлял их на своих знакомых, не осведомленных о его преступных намерениях. После этого он заключал договоры купли-продажи указанных помещений, согласно которым приобретал уже сам право собственности на это жилье, но по стоимости, значительно превышающей реальную оплату, внося недостоверные сведения о цене договора в документы.

Впоследствии жилые помещения выкупались у обвиняемого администрацией города в рамках Государственной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г." по завышенной стоимости, в результате чего был причинен ущерб муниципальному бюджету на общую стоимость не менее 3,4 млн рублей.

"В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе следствия наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого на общую сумму более 3,5 млн руб. с целью обеспечения исполнения приговора суда и взыскания материального ущерба, причиненного муниципальному бюджету", — сообщают в ведомстве.