В Самаре оторвавшийся в ДТП бампер легковушки отлетел на стоявшую на тротуаре женщину

В среду, 30 октября, в Самаре напротив дома №92 на ул. Гагарина произошло ДТП, в результате которого пострадала пешеход, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 08:50 при повороте налево на разрешающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке ВАЗ-2110 столкнулся со встречным автомобилем Hyundai Elantra. От удара у ВАЗа оторвало задний бампер, который по инерции отлетел на стоявшую справа на тротуаре 64-летнюю женщину.

В результате ДТП пешеходу и 31-летнему пассажиру отечественного автомобиля была оказана разовая медицинская помощь.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.