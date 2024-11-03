В Тольятти разыскали подростка, неделю назад ушедшего из дома

В Тольятти разыскали 14-летнего Дмитрия Журавлева, который 26 октября ушел из дома, расположенного на ул. Победы, в неизвестном направлении, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

"Несовершеннолетний разыскан", — говорится в сообщении. Информация о том, где все это время был ребенок, не уточняется.